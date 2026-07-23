Home > उत्तर प्रदेश > पहले प्रेम जाल, फिर शादी और आखिर में हत्या… लिव-इन में रहने वाले 42 साल के प्रेमी ने 18 साल की पत्नी को उतारा मौत के घाट

पहले प्रेम जाल, फिर शादी और आखिर में हत्या… लिव-इन में रहने वाले 42 साल के प्रेमी ने 18 साल की पत्नी को उतारा मौत के घाट

Love Marriage Murder Case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 42 वर्षीय व्यक्ति पर 18 वर्षीय पत्नी की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 23, 2026 3:12:23 PM IST

हत्या के बाद तीन दिन तक घर में रखा शव
हत्या के बाद तीन दिन तक घर में रखा शव


Fatehpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक कथित प्रेम विवाह का अंत दिल दहला देने वाली वारदात में हुआ. 42 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी 18 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए बेटे व साथियों के साथ मिलकर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए वह लंबे समय तक गुमशुदगी का नाटक भी करता रहा. अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है.
 
पुलिस के अनुसार, आरोपी गंगासागर की पहली पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी. इसके बाद उसकी पहचान गांव की 18 वर्षीय युवती से हुई. दोनों ने कथित तौर पर कोर्ट मैरिज की और फतेहपुर के राधानगर इलाके में किराए के मकान में साथ रहने लगे.

हत्या के बाद तीन दिन तक घर में रखा शव

जांच में सामने आया कि 26 जून को युवती की हत्या कर दी गई. आरोप है कि शव को करीब तीन दिन तक घर में छिपाकर रखा गया. बाद में आरोपी ने अपने बेटे और अन्य साथियों की मदद से शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि मामला हादसा लगे.

रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पहचान में लगा एक महीना

29 जून को रेलवे ट्रैक के पास एक युवती का शव मिला था. पहचान नहीं होने पर पुलिस ने नियमानुसार अंतिम संस्कार करा दिया. इसके बाद लगातार मृतका की पहचान की कोशिश की जाती रही. करीब एक महीने बाद जांच के दौरान शव की पहचान हुई और मामला हत्या की ओर मुड़ गया.

पिता की शिकायत से खुली साजिश की परतें

मृतका के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बेटी की हत्या की आशंका जताई थी. इसी आधार पर जांच आगे बढ़ी. पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी से सख्ती से सवाल किए, जिसके बाद उसने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली. पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार

फतेहपुर पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

Tags: Fatehpur Murder CaseLove Marriage Murderuttar pradesh crime news
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