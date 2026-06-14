Home > उत्तर प्रदेश > ‘हम हिंदू हैं, बहन मान जाओ कहकर करता रहा मिन्नतें, फिर गुस्से में डेढ़ मिनट में भाई ने घोंटा गला, थाने में पहुंचकर किया सरेंडर

‘हम हिंदू हैं, बहन मान जाओ कहकर करता रहा मिन्नतें, फिर गुस्से में डेढ़ मिनट में भाई ने घोंटा गला, थाने में पहुंचकर किया सरेंडर

Fatehpur Honor Killing: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कथित तौर पर ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हसवा कस्बे की 19 वर्षीय नवविवाहिता अपने पति को छोड़कर दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी. परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, पंचायत भी हुई और उसे दोबारा ससुराल भेजा गया, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रही.

By: Ranjana Sharma | Published: June 14, 2026 11:55:24 AM IST

नवविवाहिता की भाई ने ली जान
नवविवाहिता की भाई ने ली जान


Fatehpur Honor Killing: फतेहपुर जिले के हसवा कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां एक नवविवाहिता युवती का अपने पति के बजाय दूसरे समुदाय के युवक के साथ रहने का फैसला उसके परिवार को मंजूर नहीं था. परिवार की नाराजगी धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि मामला कथित तौर पर ऑनर किलिंग तक पहुंच गया. आरोप है कि युवती के बड़े भाई ने उसे समझाने की तमाम कोशिशों के बाद गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और शव को कुएं में फेंक दिया. घटना के बाद आरोपी रातभर जंगल में छिपा रहा और अगले दिन पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

शादी के कुछ दिन बाद ही प्रेमी के साथ चली गई थी युवती

थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा कस्बा निवासी शिव सिंह यादव की 19 वर्षीय पुत्री मंजू उर्फ रंजू की शादी इसी साल 1 मई को राधानगर थाना क्षेत्र के सोनहीं बड़नपुर निवासी पिंटू के साथ हुई थी. परिजनों के मुताबिक शादी के बाद युवती चौथी की रस्म के लिए मायके आई थी. इसी दौरान 13 मई की रात वह गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक के साथ चली गई. परिवार ने उसकी गुमशुदगी और प्रेमी के साथ जाने की सूचना पुलिस को भी दी थी. करीब तीन दिन बाद 16 मई को परिजन युवती को खोजकर वापस घर ले आए. मामला बढ़ने पर दोनों परिवारों और ग्रामीणों के बीच पंचायत भी हुई, जिसके बाद समझौते के तहत युवती को फिर से उसके ससुराल भेज दिया गया.

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ससुराल में भी प्रेमी से संपर्क नहीं तोड़ा

परिजनों का कहना है कि ससुराल लौटने के बाद भी युवती अपने प्रेमी के संपर्क में बनी रही. वह पति के साथ रहने के बजाय प्रेमी के साथ रहने की बात कहती थी. इसकी जानकारी युवती के भाई संदीप को मिली, जो अहमदाबाद में काम करता था. बहन की स्थिति और परिवार में बढ़ते तनाव की खबर मिलने के बाद संदीप 10 जून को अहमदाबाद से वापस आया और सीधे बहन की ससुराल पहुंच गया.

दो दिन तक समझाता रहा भाई, लेकिन नहीं बदला फैसला

बताया जा रहा है कि संदीप ने दो दिनों तक ससुराल में रहकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश की. उसने उसे वैवाहिक जीवन बचाने और पति के साथ रहने की सलाह दी. परिजनों के अनुसार युवती अपने निर्णय पर अडिग रही और प्रेमी के साथ रहने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी. भाई का कहना है कि उसने बहन को कई बार समझाया कि परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी शादी भी हो चुकी है. इसके बावजूद वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई.

घर लौटते समय रास्ते में कर दी हत्या

शुक्रवार शाम संदीप बहन को ससुराल से विदा कराकर घर ले जाने के लिए निकला. दोनों बिलंदा पहुंचे और वहां से पैदल गांव की ओर बढ़ने लगे. आरोप है कि हसवा कस्बे के पास एक खेत के समीप पहुंचने पर दोनों के बीच फिर बहस हुई. इसी दौरान संदीप ने गुस्से में आकर बहन का गला दबा दिया. कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया ताकि घटना छिपाई जा सके.

हम इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते थे

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसकी बहन जिस युवक से प्रेम करती थी वह दूसरे समुदाय से था. आरोपी का कहना था कि परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था.
उसने पुलिस के सामने यह भी कहा कि बहन को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने हत्या कर दी.

खुद पहुंचा थाने

हत्या के बाद आरोपी रातभर जंगल में छिपा रहा. हालांकि बाद में उसे लगा कि यदि वह फरार हो गया तो शक परिवार और ससुराल पक्ष पर जाएगा. इसी वजह से उसने खुद पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया. सुबह थाने पहुंचकर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से युवती का शव बाहर निकलवाया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा बनी रही.

प्रेमी ने पहले ही जताई थी जान का खतरा?

मृतका के पिता शिव सिंह यादव का आरोप है कि घटना से कुछ दिन पहले युवती के प्रेमी ने पुलिस चौकी में उसकी जान को खतरा होने की शिकायत दी थी. परिवार का दावा है कि यदि उस शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी. हालांकि संबंधित चौकी प्रभारी अरुण मौर्या ने ऐसे किसी शिकायती पत्र के मिलने से इनकार किया है. पुलिस के अनुसार युवती के दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम संबंध थे और वह ससुराल में नहीं रहना चाहती थी. इसी विवाद को लेकर उसके भाई पर हत्या का आरोप है. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.

Tags: Fatehpur crime newsfatehpur honor killing
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