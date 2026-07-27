Home > उत्तर प्रदेश > पीछे खड़े आदमी ने गलत तरीके से छुआ… जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की बेटी से हुई छेड़छाड़; इंस्टाग्राम पर बताई आपबीती

पीछे खड़े आदमी ने गलत तरीके से छुआ… जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की बेटी से हुई छेड़छाड़; इंस्टाग्राम पर बताई आपबीती

Jantar Mantar Molestation Case: यूपी के फतेहपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की.

By: Shristi S | Published: July 27, 2026 8:07:08 PM IST

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की बेटी से हुई छेड़छाड़
जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक की बेटी से हुई छेड़छाड़


BJP Former MLA Daughter Molestation Case: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई एक कथित घटना सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया. यूपी के फतेहपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की.

यशस्वी का दावा है कि घटना के बाद आरोपी का विरोध किया, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है.

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इंस्टाग्राम पोस्ट में सुनाई पूरी घटना

यशस्वी राजे सिंह के मुताबिक, 24 जुलाई को वह अपनी बहन के साथ जंतर-मंतर पर आयोजित छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. उन्होंने बताया कि दोनों मुख्य मंच के पास खड़ी थीं. इसी दौरान भीड़ में एक बैरिकेड गिर गया, जिससे अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई. यशस्वी का आरोप है कि इस अफरा-तफरी के बीच पीछे खड़े एक व्यक्ति ने उनके साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छूने और उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया.

अपनी पोस्ट में यशस्वी ने लिखा कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने कथित आरोपी को तीन थप्पड़ मारे. उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि आसपास मौजूद लोग उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहां मौजूद एक पुरुष वॉलंटियर ने उल्टा उनसे ही सवाल करना शुरू कर दिया कि वह वहां क्यों आई थीं. वहीं, दूसरे वॉलंटियर ने कथित तौर पर इस घटना को हल्के में लेते हुए कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं.

पिता को घटना की नहीं जानकारी

जब इस मामले में पूर्व विधायक विक्रम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है. उस समय यशस्वी अपनी मां के साथ थीं और घटना की जानकारी उनकी मां को हो सकती है. 

Tags: instagramJantar Mantar protestsuttar pradesh
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