Home > उत्तर प्रदेश > पति और जेठानी के बीच थे अवैध, आवाजें आने पर नींद टूटी तो उड़े महिला के होश; अगली रात कमरे में बिना कपड़ों के घुस आया जेठ

पति और जेठानी के बीच थे अवैध, आवाजें आने पर नींद टूटी तो उड़े महिला के होश; अगली रात कमरे में बिना कपड़ों के घुस आया जेठ

Fatehpur Devar Bhabhi Illicit Relation: कानपुर से सटे फतेहपुर में अवैध संबंध के विरोध में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश. हद तब हो गई जब पति ने महिला के साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाए.

By: JP Yadav | Published: July 26, 2026 6:30:45 AM IST

Devar Bhabhi Illicit Relation: पत्नी के सोने के बाद जेठ के कमरे में चला जाता था पति, एक दिन पानी पीने के लिए उठी तो जेठ आ गया कमरे में और फिर...
Devar Bhabhi Illicit Relation: पत्नी के सोने के बाद जेठ के कमरे में चला जाता था पति, एक दिन पानी पीने के लिए उठी तो जेठ आ गया कमरे में और फिर...


Fatehpur Devar Bhabhi Illicit Relation: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध संबंध के विरोध में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है. महिला का आरोप है कि एक दिन उसने पति और जेठानी को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद वह चौंक गई. बाद में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए.  इस बीच अचानक पति उसे जेठानी के पास छोड़कर मुंबई चला गया तो एक दिन जेठ ने कमरे में आकर दुष्कर्म की कोशिश की.  अवैध संबंध के विरोध में महिला को पति और ससुरालियों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. महिला की शिकायत पर स्थानी पुलिस ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को पति समेत कुल 5 ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, महिला ने कयास लगाया है कि हो सकता है कि पति के शादी के पहले से ही जेठानी के साथ अवैध संबंध रहे हों. शादी भी हो सकता है दहेज के लिए की गई हो. पूरा मामला फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र का है. यहां पर महिला ने अवैध संबंध का विरोध किया तो पति और ससुरालियों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. 4 दिसंबर 2024 को महिला की शादी  थाना क्षेत्र के ही एक युवक से हुई. शादी के कुछ महीने तक तो ठीक चला, लेकिन इसके बाद दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर पति, जेठ, जेठानी, सास और ससुर प्रताड़ित करने लगे.  

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जेठ ने की दुष्कर्म की कोशिश

इस बीच कुछ महीने पहले उसे शक हुआ कि पति और जेठानी के अवैध संबंध थे. एक दिन तो उसने पति को उसकी जेठानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. विरोध करने पर पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए. इसके बाद शहर में जेठानी के पास छोड़कर मुंबई चला गया. हद तो तब हो गई जब जेठ ने कमरे में आकर दुष्कर्म की कोशिश की. 

महिला को जिंदा जलाने का प्रयास

हैरत की बात यह है कि 19 जुलाई, 2026 को मुंबई से लौटे पति ने दूसरी शादी की बात कही. इसका विरोध किया तो  पति, जेठानी, सास और ससुर ने मिलकर उसे पीटा और जिंदा जलाने की कोशिश की.  उसने तत्काल भाई व पुलिस को कॉल की। पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया.

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Tags: fatehpur news
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