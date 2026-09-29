Home > उत्तर प्रदेश > एक धमाके से उड़े इंसानी चीथड़े! फतेहपुर के घर में फटा ऐसा LPG सिलेंडर, गिर गई बिल्डिंग; 4 लोगों की मौत

एक धमाके से उड़े इंसानी चीथड़े! फतेहपुर के घर में फटा ऐसा LPG सिलेंडर, गिर गई बिल्डिंग; 4 लोगों की मौत

Fatehpur Cylinder Blast: फतेहपुर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सोमवार शाम फतेहपुर जिले के मालवा ब्लॉक में घरेलू LPG सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान गिरने से एक ही परिवार के कम से कम चार बच्चों की मौत हो गई और एक युवक 90 परसेंट जलने से गंभीर रूप से घायल हो गया.

By: Heena Khan | Published: September 29, 2026 7:43:18 AM IST

fatehpur cylinder explosion
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Fatehpur Cylinder Blast: फतेहपुर में एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, सोमवार शाम फतेहपुर जिले के मालवा ब्लॉक में घरेलू LPG सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान गिरने से एक ही परिवार के कम से कम चार बच्चों की मौत हो गई और एक युवक 90 परसेंट जलने से गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे पर दुख जताते हुए, CM योगी आदित्यनाथ ने हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने अधिकारियों को घायलों का सही इलाज पक्का करने का भी निर्देश दिया और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई.

धमाके से गिरी बिल्डिंग 

पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि धमाका शाम करीब 5 बजे हुआ, जब सुरेश गुप्ता उर्फ ​​चुन्नर नाम के फल और सब्जी बेचने वाले के घर पर रात का खाना बन रहा था. SP ने बताया कि धमाके से दो मंज़िला इमारत गिर गई, जिससे परिवार के लोग मलबे में दब गए और आस-पास के कई घर भी प्रभावित हुए. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने TOI को बताया कि इमारत में एक परिवार के कम से कम 10 सदस्य रह रहे थे, और घटना के समय उनमें से नौ लोग मौजूद थे. पुलिस ने बताया कि सुरेश गुप्ता (45), उनकी पत्नी मन्नो (40), उनकी बेटी लक्ष्मी (18), और परिवार की एक और सदस्य पूजा (40) भागने में कामयाब रहे.

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खत्म हुईं चार जिंदगियां 

घर गिरने की घटना की जानकारी मिलने के बाद, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमें मौके पर पहुंचीं और गांव वालों की मदद से बचाव अभियान चलाया. बचाव दल ने फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने उनमें से चार को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई. मरने वालों की पहचान कुणाल (18), अर्पित (15), यश (7) और वेद (7) के रूप में हुई, जो सभी मालवा के रहने वाले थे. गंभीर रूप से घायल आलोक गुप्ता (25) को अस्पताल में भर्ती कराया गया. धमाके में पास के दो घरों के बीम भी क्षतिग्रस्त हो गए. बचाव कार्य में मदद के लिए SDRF की एक टीम को भी बुलाया गया. धमाके का सही कारण पता लगाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम को भेजा गया है.

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Tags: Cylinder Blasthome-hero-pos-1LPG ExplosionUP News
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