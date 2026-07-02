Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: युवक ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन से बनाने लगा शारीरिक संबंध, पीड़िता ने खुद बनवाया वीडियो और…

UP Crime: युवक ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन से बनाने लगा शारीरिक संबंध, पीड़िता ने खुद बनवाया वीडियो और…

Fatehpur Crime: बताया जा रहा है कि थरियांव थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 25 साल का युवक अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी है. पत्नी की हत्या में लगभग तीन साल पहले जेल गया था और दो साल पहले जेल से छूटा. घर लौटने के बाद उसकी नीयत अपनी ही 15 साल की बहन पर खराब हो गई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: July 2, 2026 8:02:03 PM IST

फतेहपुर में भाई ने किया बहन का शारीरिक शोषण
फतेहपुर में भाई ने किया बहन का शारीरिक शोषण


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई अपनी नाबालिग बहन को ही हवस का शिकार बना रहा था. भाई द्वारा नाबालिग बहन का शारीरिक शोषण करने का यह सिलसिला लगभग दो साल तक चलता रहा. ऐसे में भाई के खिलाफ खुद को सही साबित करने के लिए बहन को अपना वीडियो बनवाना पड़ा.

मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने बुधवार को आरोपी को पकड़ने के लिए घर में दबिश दी, लेकिन वह मौके से भाग निकला. पुलिस ने लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है.

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पत्नी की हत्या का आरोपी है युवक

बताया जा रहा है कि थरियांव थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 25 साल का युवक अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी है. पत्नी की हत्या में लगभग तीन साल पहले जेल गया था और दो साल पहले जेल से छूटा. घर लौटने के बाद उसकी नीयत अपनी ही 15 साल की बहन पर खराब हो गई.

लड़की का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर करीब दो साल से भाई ही उसका शारीरिक शोषण करता रहा. वह बदनामी और दहशत की वजह से लंबे समय तक चुप रही. कुछ दिन पहले परिजन को आपबीती बताई. वह भी मानने को तैयार नहीं हुए.

पीड़िता ने भाभी और सहेलियों को बताई पूरी कहानी

इसके बाद उसने अपनी भाभी और सहेलियों को पूरी बताई. भाभी ने युवक का विरोध किया. विरोध पर भाभी को भी युवक ने पीट दिया. महिला ने पूरे मामले की जानकारी अपने मायके पक्ष को दी.

घटना को साबित करने के लिए लड़की ने अपनी सहेलियों के जरिए कुछ दिन पहले ही छिपकर शारीरिक शोषण का वीडियो बनवाया. महिला ने बुधवार को थाने में शिकायत की. पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी की. लेकिन, आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा.

इस मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है.

Tags: crime newsfatehpur newshome-hero-pos-7UP News
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