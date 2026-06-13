Home > उत्तर प्रदेश > सुहागरात पर भी पति को दिया थोखा, नहीं बनाए संबंध फिर शादी के बाद 3 दिन गैरमर्द के साथ गुजारे, लौटने पर हो गया कांड

सुहागरात पर भी पति को दिया थोखा, नहीं बनाए संबंध फिर शादी के बाद 3 दिन गैरमर्द के साथ गुजारे, लौटने पर हो गया कांड

Fatehpur News: शादी के बाद पति को धोखे में रखा और फिर मायके आ गई. फिर मौका मिलते ही लौटी बहन दूसरे समुदाय के अपने प्रेमी के साथ भाग गई.

By: JP Yadav | Published: June 13, 2026 8:34:20 PM IST

शादी के बाद भाग गई प्रेमी के साथ और गुजारीं कई रातें, रास्ते में भाई बन गया शैतान; 15 सेकेंड में कर दिया खेल खत्म
शादी के बाद भाग गई प्रेमी के साथ और गुजारीं कई रातें, रास्ते में भाई बन गया शैतान; 15 सेकेंड में कर दिया खेल खत्म


UP News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. फतेहपुर के थरियांव थाना क्षेत्र में ससुराल से अपनी बहन को ला रहे भाई ने रास्ते में गला दबाकर पहले तो उसकी हत्या कर दी. फिर उसका शव कु्एं में फंके दिया. इसके बाद खुद थाने पहुंचकर जुर्म भी कबूल कर लिया.  पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाई को शक था कि उसकी  शादीशुदा बहन का दूसरे समुदाय से लड़के से अफेयर है. रास्ते में बहन से बातचीत के दौरान लगा कि वह फिर अपने कथित आशिक से मिलेगी. अंदर ही अंदर से गुस्से से भरे भाई ने रास्ते में बहन को मार डाला.

हत्या का यह पूरा मामला मामला थरियांव थाना क्षेत्र स्थित हसवा चौकी इलाके का है. वहीं एक अन्य थ्योरी भी सामने आ रही है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक,  संदीप यादव अहमदाबाद (गुजरात) से अपने घर फतेहपुर आया था. इसी दौरान माता-पिता के कहने पर वह अपनी बहन को ससुराल से मायके लाने के लिए जा रहा था.

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शक यकीन में बदला तो गुस्सा गया भाई

रास्ते में संदीप की बहन से बातचीत हुई. बातचीत के क्रम में बहन ने ससुराल लौटने से मना कर दिया. इस बात पर आरोपी का शक गहराया गया कि उसकी बहन का मायके में अन्य समुदाय के युवक से चक्कर चल रहा था. नाराज संदीप ने जंगल क्षेत्र में अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया.

ससुराल जाने से कर रही थी मना

वहीं, इस पूर मामले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जान गंवाने वाली महिला की करीब डेढ़ महीने पहले शादी हुई थी. उसके काफी पहले ही दूसरे समुदाय के युवक से संबंध था. आरोपी को अंदेशा था कि बहन उस युवक के साथ चली जाएगी. रास्ते में इसी विषय पर बातचीत हुई. बहन के ससुराल जाने से मना करने पर संदीप यादव ने गुस्से में उसे मार डाल.   शव को कुएं से बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

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शादी के चौथे दिन भाग आई थी मायके

एसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में संदीप ने खुद कबूल किया है कि डेढ़ माह पहले बहन की शादी राधानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में की गई थी, लेकिन चौथी की रस्म में ससुराल से लौटी बहन दूसरे समुदाय के अपने प्रेमी के साथ भाग गई.

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तीन दिन बाद वापस घर लौटी थी तो समझा-बुझाकर फिर ससुराल भेज दिया , लेकिन वह वहां भी अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करती रही. इसके बाद वह बहन को समझा ही रहा था कि उसने फिर जिद पकड़ ली. इसके चलते गुस्से में संदीप ने जंगल में लेकर बहन का मार डाला. यह भी कहा जा रहा है कि पीड़िता ने सुहागरात पर भी बहाने से पति से संबंध नहीं बनाए थे. 

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