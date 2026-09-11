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UP Crime: 5G नेटवर्क गांव तक नहीं पहुंचा तो टेक्नीशियन दी ऐसी सजा, मोबाइल टावर से बांधकर रस्सी से जकड़ा और घंटों तक…!

UP Mobile Tower Technician Held Hostage by Villagers: फतेहपुर में नेटवर्क न आने से भड़के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मोबाइल कंपनी के कर्मचारी को पकड़कर टॉवर से ही बांध दिया. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 3:38:19 PM IST

UP Crime: 5G नेटवर्क गांव तक नहीं पहुंचा तो टेक्नीशियन दी ऐसी सजा, मोबाइल टावर से बांधकर रस्सी से जकड़ा और घंटों तक...!
UP Crime: 5G नेटवर्क गांव तक नहीं पहुंचा तो टेक्नीशियन दी ऐसी सजा, मोबाइल टावर से बांधकर रस्सी से जकड़ा और घंटों तक...!


UP Mobile Tower Technician Held Hostage by Villagers: मोबाइल और इंटरनेट का शौक इस कदर लोगों के दिमाग पर हावी हो चुका है कि जरा-जी नेटवर्क की समस्या आने पर लोग आग बबूला हो जाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां नेटवर्क की समस्या होने पर फतेहपुर  जिले के एक गांव में रहने वाले लोगों का का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक मोबाइल टॉवर कर्मचारी को ही बंधक बना डाला. बताया जा रहा है कि 2 साल पहले गांव में टॉवर तो लग गया था, लेकिन कनेक्टिविटी आज भी वैसे के वैसे ही थे. जब टॉवर का एक कर्मचारी चेकिंग या किसी काम से गांव पहुंचा, तो पब्लिक का गुस्सा उस बेचारे पर फूट पड़ा. ग्रामीणों ने उसे पकड़कर सीधे टॉवर से रस्सी से बांध दिया. इसका बाद गांव में जमकर हंगामा हुआ. इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो पर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.  

दो साल का इंतजार और नेटवर्क के नाम पर ठगा महसूस करते ग्रामीण

यह पूरा मामला फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का है, जहां करीब 2 साल पहले एक प्राइवेट मोबाइल कंपनी ने गांव वालों को यह यकीन दिलाकर टॉवर लगाया था कि अब इलाके को नेटवर्क और इंटरनेट की किल्लत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा. गांव वालों ने खुशी-खुशी जमीन दी और टॉवर लग गया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी हालात नहीं बदले. नेटवर्क इस कदर खराब था कि फोन पर ढंग से बात करना भी किसी जंग जीतने जैसा था और इंटरनेट चलाना तो दूर की बात हो चुकी थी. इसी बात को लेकर ग्रामीणों के दिलों में कंपनी और सिस्टम के खिलाफ भारी गुस्सा सुलग रहा था.

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कर्मचारी को बनाया बंधक, टावर से बांधकर दी यातनाएं

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 6 बजे जब कंपनी का एक कर्मचारी किसी काम से हरदौली गांव पहुंचा, तो भड़के हुए ग्रामीणों को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया. बिना कुछ सोचे-समझे भीड़ ने उस कर्मचारी को घेर लिया और जबरन पकड़कर उसे उसी मोबाइल टॉवर से रस्सियों से बांध दिया. बेचारा कर्मचारी हाथ-पैर जोड़ता रह गया, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश इतना भयानक था कि किसी ने उसकी एक नहीं सुनी. उसे घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान भीड़ में से किसी ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सनसनी मच गई.

हाईवोल्टेड ड्रामा के बीच वायरल वीडियो, पुलिस ने मारी एंट्री

जब वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा, तो महकमे में हड़कंप मच गया. बिना देर किए बिंदकी कोतवाली पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साई भीड़ को शांत कराया और बंधक बनाए गए टॉवर कर्मचारी को आजाद कराया. स्थानीय पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया था, जिसने कर्मचारी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया. फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है और ग्रामीणों से पूछताछ कर नेटवर्क की समस्या के साथ-साथ कानून हाथ में लेने वाले लोगों की खोजबीन चल रही है.

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Tags: UP Crime
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