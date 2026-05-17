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मैं मुर्दा नहीं, जिंदा हूं… खुद को जीवित साबित करने पहुंचा किसान, फरियाद सुन DM भी रह गईं सन्न

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड्स में मृत घोषित कर दिया था, जबकि वह जिंदा थे. शनिवार को वह बुजुर्ग व्यक्ति खुद जिलाधिकारी के सामने फरियाद लेकर पहुंचे.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 17, 2026 4:23:19 PM IST

70 की उम्र में खुद को जिंदा साबित करने DM के पास पहुंचा किसान.
70 की उम्र में खुद को जिंदा साबित करने DM के पास पहुंचा किसान.


Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार को जिले के तहसील खागा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक 70 साल का बुजुर्ग लाठी के सहारे पहुंचा. बुजुर्ग शख्स ने जिलाधिकारी (DM) के सामने खड़े होकर कहा, ‘साहब… मैं अभी जिंदा हूं.’

यह फरियाद सुनने के बाद वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया. वृद्ध की फरियाद सुनकर फतेहपुर की जिलाधिकारी निधि वत्स के भी होश उड़ गए. जिलाधिकारी ने तुरंत तहसील के कर्मचारियों को फटकार लगाई और जांच के आदेश दिए. डीएम ने बुजुर्ग व्यक्ति को आश्वासन दिया कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी. जानें क्या है पूरा मामला…

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जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित किया

दरअसल, यह पूरा मामला यूपी के फतेहपुर (Fatehpur) जिले का है. जानकारी के अनुसार, खागा तहसील क्षेत्र के वालीपुर एकडला गांव के रहने वाले बुजुर्ग भूरा ने डीएम के सामने खड़े होकर खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगाई. बुजुर्ग ने डीएम से कहा कि वह अभी जिंदा हैं. वृद्ध भूरा ने जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि लेखपाल और तहसील के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उसे सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया.

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सिर्फ इतना ही नहीं, 70 वर्षीय बुजुर्ग भूरा ने खुलासा किया कि उसकी लगभग 1 बीघा जमीन को दूसरे शख्स के नाम वरासत करवा दी गई है. जब भूरा को इस बारे में जानकारी मिली, तो वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे. हालांकि इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार खागा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के सामने बुजुर्ग भूरा को अपना दुख बताने का मौका मिला.

डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश

70 साल के बुजुर्ग भूरा की पीड़ा सुनकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स भी हैरान रह गईं. डीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच करने के निर्देश दिए. डीएम ने इस मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आश्वासन दिया नाराजगी देखने को मिल रही है. अगर समय पर यह मामला सामने नहीं आता, तो 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिंदा रहते हुए ही खुद को जमीन से बेदखल हो सकता था. अब इस मामले को लेकर तहसील प्रशासन से लगातार सवाल किए जा रहे हैं.

Tags: fatehpur newsUP News
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