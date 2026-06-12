Home > उत्तर प्रदेश > छत पर बैठी थी लड़की, अचानक पड़ोसी लड़का आया और… फोन पर बहस के बाद युवक ने युवती के साथ किया खौफनाक कांड

छत पर बैठी थी लड़की, अचानक पड़ोसी लड़का आया और… फोन पर बहस के बाद युवक ने युवती के साथ किया खौफनाक कांड

Farrukhabad Crime News: फर्रुखाबाद में एक युवक ने फोन पर युवती से बहस के बाद उसके घर में जबरन घुसकर देसी पिस्तौल से गोली मार दी. जिसको बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किया गया है.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 8:27:42 PM IST

फर्रुखाबाद में एक युवक ने युवती को गोली मार दी
फर्रुखाबाद में एक युवक ने युवती को गोली मार दी


Girl Shot in Farrukhabad: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक युवक ने फोन पर युवती से बहस के बाद उसके घर में जबरन घुसकर देसी पिस्तौल से गोली मार दी. बताया जा रहा है कि युवती और युवक एक दूसरे को जानते थे और फोन पर एक दूसरे से बात करते थे. 

गोली युवती के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गई. परिवार वालों ने उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस को शक है कि यह घटना किसी प्रेम संबंध से जुड़ी है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला?

गुरुवार शाम को, मौदरवाजा इलाके के बीबीगंज-बहादुरगंज मोहल्ले में रहने वाले विवेक शाक्य की बेटी सलोनी (18) अपने घर की छत पर बैठी थी. तभी टाउन हॉल मोहल्ले का एक युवक वहां आया, घर में घुसा, छत पर चढ़ा और देसी पिस्तौल से सलोनी को गोली मार दी. गोली उसके दाहिने पैर में लगी. शोर सुनकर परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक भाग गया.

पुलिस को दी घटना की जानकारी

परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अजब सिंह मौके पर पहुंचे और घायल सलोनी को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां महिला कांस्टेबल मधुरानी की मदद से उसे भर्ती कराया गया. डॉ. दीपक तिवारी ने प्राथमिक उपचार किया और एक्स-रे कराने की सलाह दी. अस्पताल पहुंची सलोनी की मां प्रीति ने बताया कि विशाल ने उनके सामने ही गोली चलाई थी.

आरोपी और पीड़िता थे दोस्त

सर्कल ऑफिसर (सदर) अभय वर्मा ने बताया कि हमलावर की पहचान विशाल के रूप में हुई है. विशाल और सलोनी दोस्त थे; वे आपस में बातचीत करते थे और एक-दूसरे के घर आते-जाते थे. माना जा रहा है कि दोनो के बीच प्रेम संबंध की आंशका है. आरोपी को खोजने के लिए पुलिस की एक टीम भेजी गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद है. पूछताछ के लिए उसके पिता विशंभर कश्यप को हिरासत में लिया गया है.

Tags: crimeFarrukhabaduttar pradesh
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