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‘दादी जिंदा हैं?’ ठेले पर दादी, सिर पर धूप और आंखों में आंसू; सिस्टम की बेरहमी पर उठे सवाल

UP Farrukhabad News: आज-कल इंसानियत खत्म हो गई है ये तो मानों सच ही हो गया है. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला का पैर टूट गया है और उसे पेंशन लेने के लिए बैंक जाना पड़ रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: June 7, 2026 2:52:50 PM IST

‘दादी जिंदा हैं?’ ठेले पर दादी, सिर पर धूप और आंखों में आंसू; सिस्टम की बेरहमी पर उठे सवाल


UP Farrukhabad News:  उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सेवाओं और बैंकिंग प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक बुजुर्ग महिला को पेंशन प्राप्त करने के लिए उनके ही पोते ने ठेले पर लिटाकर बैंक तक पहुंचाया, क्योंकि वो चलने-फिरने में असमर्थ थीं.

जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला किशन प्यारी का 31 मई को एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें उनका पैर टूट गया. चोट इतनी गंभीर थी कि वे खड़ी होने या सामान्य रूप से चलने की स्थिति में नहीं थीं. इसके बावजूद परिवार को पेंशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक जाना पड़ा.

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 पेंशन के लिए बैंक पहुंचने की मजबूरी

परिजनों का कहना है कि पेंशन खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक की ओर से ये कहा गया था कि खाताधारक का स्वयं उपस्थित होना और अंगूठा लगाना जरूरी है. इसी कारण परिवार को कोई अन्य विकल्प न मिलने पर घायल महिला को ठेले पर लिटाकर बैंक ले जाना पड़ा, क्योंकि कार में वो बैठ नहीं पाती और एंबुलेंस मिल नहीं रही थी.

 परिवार की आर्थिक स्थिति

बताया जाता है कि किशन प्यारी के पति का निधन करीब 26 साल पहले हो चुका था. वे पहले बिजली विभाग में कार्यरत थे, जिसके बाद से महिला को पारिवारिक पेंशन मिल रही है. वर्तमान में वो अपने बेटे संजीव पाल के साथ फतेहगढ़ क्षेत्र के हाथीखाना मोहल्ले में रहती हैं. संजीव ठेले से ढुलाई का काम करते हैं, जबकि उनका बेटा मनु यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है.

परिवार का आरोप है कि 4 जून को जब वे बैंक पहुंचे, तो वहां कर्मचारियों द्वारा ठीक से सहयोग नहीं किया गया. उनका कहना है कि बैंक की ओर से कहा गया कि जब तक खाताधारक स्वयं उपस्थित होकर अंगूठा नहीं लगाएंगी, तब तक भुगतान संभव नहीं है. इसी कारण उन्हें घायल अवस्था में बैंक लाना पड़ा.

 बैंक मैनेजर ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बैंक मैनेजर प्रवेश कुमार वर्मा ने सफाई दी है. उनका कहना है कि परिवार को पहले ही बताया गया था कि यदि खाताधारक बैंक आने की स्थिति में नहीं हैं, तो बैंक को सूचना दें. ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा कर्मचारी भेजकर घर पर ही प्रक्रिया पूरी करने या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी. उन्होंने ये भी कहा कि महिला के घायल होने की जानकारी मिलने पर परिवार को एक-दो दिन प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था और जरूरत पड़ने पर घर पर ही भुगतान की व्यवस्था की जा सकती थी.

 

Tags: Farrukhabad PensionUP Farrukhabad News
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