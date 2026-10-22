Faizan Ansari कौन हैं? जो मुस्कान की बेटी का उठाना चाहते हैं पूरा खर्च; मुंबई से मेरठ पहुंचने की क्या है वजह

Faizan Ansari on Muskan Daughter Upbringing: उत्तर प्रदेश के मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड जिसे नीला ड्रम हत्याकांड भी कहा जाता है के दोषियों मुस्कान और साहिल को अदालत ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है. लेकिन इस कहानी का एक पहलू ऐसा भी है, जो अपराध से नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची के भविष्य से जुड़ा है. जेल में जन्मी इस बच्ची के माता-पिता को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब उसकी परवरिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच मुंबई से एक शख्स फैजान अंसारी मेरठ पहुंचा और बच्ची की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च उठाने की पेशकश कर दी. आखिर कौन हैं फैजान अंसारी और क्यों लेना चाहते हैं वह इस बच्ची की जिम्मेदारी?

सौरभ राजपूत मर्डर केस क्या था?

मेरठ सौरभ राजपूत मर्डर केस में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सौरभ की हत्या करने, उसके शरीर के टुकड़े करने और उसे नीले ड्रम में छिपाने का दोषी पाया गया. कोर्ट ने दोनों को मौत की सज़ा सुनाई. मुस्कान ने जेल में एक बेटी को जन्म दिया. अब इस बच्चे की सुरक्षित परवरिश और भविष्य का सवाल चर्चा में है.

कौन हैं फैजान अंसारी?

फैजान अंसारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ब्रांड प्रमोशन का काम करते हैं. मुस्कान और साहिल को सजा सुनाए जाने के बाद बच्ची के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हुई, तो फैजान ने उसकी आर्थिक मदद करने की इच्छा जताई. इसी सिलसिले में वह मुंबई से मेरठ पहुंचे और जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे से मुलाकात की. फैजान का कहना है कि बच्ची का अपने माता-पिता के अपराध से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे में उसे उन परिस्थितियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिन्हें चुनने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.

पढ़ाई से शादी तक का खर्च उठाने की पेशकश

फैजान अंसारी बच्ची की शिक्षा, इलाज, कपड़ों और दूसरी जरूरी जरूरतों का खर्च उठाने को तैयार हैं. उन्होंने भविष्य में उसकी शादी का खर्च उठाने की इच्छा भी जताई है. इसके लिए उन्होंने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर बच्ची के भरण-पोषण की जिम्मेदारी लेने की अनुमति मांगी है. हालांकि, उनकी पेशकश का मतलब बच्ची को गोद लेना नहीं है.

फैजान के मुताबिक, वह उसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई और परवरिश प्रभावित न हो. अदालत से अनुमति मिलने और बच्ची के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इस संबंध में आगे की कार्यवाही तय हो सकेगी.

फैजान पहले भी कर चुके हैं जरूरतमंदों की मदद

फैजान का कहना है कि उन्होंने पहले भी एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले में घायल हुए ऑटो ड्राइवर की मदद की थी. उन्होंने दूसरे पीड़ितों की भी मदद करने की इच्छा जताई है. मुस्कान की बेटी के मामले में भी उनका तर्क है कि किसी बच्चे का भविष्य उसके माता-पिता के जुर्म की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए.