Dhruv Rathee Arrest Fact Check: क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी हो गए हैं गिरफ्तार, ठीक एक सप्ताह पहले लिया गया था हिरासत में; सामने आया यूपी पुलिस का बयान

Dhruv Rathee Arrest Fact Check: नोएडा में पुलिस ने शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया, जिनमें जर्मनी में रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी की गिरफ्तारी की बात कही गई थी. पुलिस ने इस जानकारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और आधारहीन बताया. गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह से ही कई यूजर्स ने ‘X’ (ट्विटर) पर पोस्ट करके यह कयास लगाए कि ध्रुव राठी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में एक वीडियो भी शेयर किया. एक फैक्ट-चेक स्पष्टीकरण में पुलिस ने साफ कहा कि नोएडा पुलिस ने ध्रुव राठी को गिरफ्तार नहीं किया है. यह स्पष्टीकरण तब आया है जब सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स से ऐसे पोस्ट शेयर किए गए, जिनमें दावा किया गया था कि यूट्यूबर को हिरासत में ले लिया गया है.

नोएडा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक या बिना पुष्टि किए गए संदेशों को ना फैलाएं.. साथ ही, सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने से पहले जानकारी की सच्चाई की जांच जरूर कर लें. पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के ‘X’ हैंडल पर किए गए पोस्ट में कहा गया- ‘आम जनता से अपील है कि वे इस तरह के भ्रामक और बिना पुष्टि किए गए संदेशों को न फैलाएं. किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लें. भ्रामक, झूठी या अफवाह फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ध्रुव राठी को लिया गया था हिरासत में

यह अटकलें तब सामने आई हैं, जब इस यूट्यूबर को हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने के लगभग 18 घंटे बाद रिहा कर दिया गया. एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार को हिरासत में लिया गया था. आरोप है कि वह जंतर-मंतर पर चुनावी सूची में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे, जबकि वहां निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू थी.

एक सप्ताह पहले लिया गया था हिरासत में

पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि 32 वर्षीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के एक कार्यालय में रखा गया था. रविवार (11 अक्टूबर, 2026 ) तड़के करीब 3 बजे उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया- हां, उन्हें रिहा कर दिया गया है. उनके परिवार के सदस्य उन्हें लेने के लिए क्राइम ब्रांच के उस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में रखा गया था.

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत के बाद उन्हें रिहा किया गया. साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया कि वह किसी ऐसे समूह या भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो उन इलाकों में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने की कोशिश कर रही हो, जहां पहले से ही निषेधाज्ञा लागू है.

पुलिस ने बताया कि उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172(2) के तहत हिरासत में लिया गया था. यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो किसी कानूनी निर्देश का विरोध करते हैं, उसे मानने से इनकार करते हैं, या उसकी अनदेखी करते हैं.