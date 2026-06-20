शादीशुदा औरत से दिल लगा बैठा था शख्स! नहीं किया समाज ने कुबूल; तो दुपट्टे से हाथ बांध नहर में लगाई छलांग

Extramarital Affair: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, नगला प्रभु के पास एक नहर में एक आदमी और एक औरत का शव मिला. जैसे ही लोगों ने इसे देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को नहर से बाहर निकलवाया. लेकिन इस बीच कुछ ऐसा देखा गया जो हैरान कर देने वाला था.

प्रेमी जोड़े ने साथ किया ये काम

लोगों का कहना है कि, शवों की हालत ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुरुष और महिला के हाथ एक ही दुपट्टे से बंधे हुए थे. इस दृश्य ने पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दिया. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की. लोगों का कहना है कि ये कोई प्रेमी जोड़ा हो सकता है जिसने एक साथ मिलकर आत्महत्या कर ली. चलिए जान लेते हैं कि ये मामला क्या है.

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पहले से शादीशुदा थी महिला

वहीँ इस मामले को लेकर तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और एक मोबाइल फोन से पुरुष की पहचान एटा जिले के आवागढ़ थाना क्षेत्र के सहनवा गांव के रहने वाले जितेंद्र लोधी उर्फ ​​जीतू के रूप में हुई. वहीँ मृत महिला की पहचान जसराना इलाके के नगला फकीरा गांव की रहने वाली फूलन देवी के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि फूलन देवी शादीशुदा थीं; उनके पति ट्रक ड्राइवर हैं और घटना के समय घर से बाहर थे. वहीँ मौत की खबर से परिवार गहरे सदमे और दुख में डूब गए. दोनों पक्षों के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और इस दुखद घटना से बुरी तरह टूट गए.

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