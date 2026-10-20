Video: निर्भया के दोषियों को फांसी देने वाले देश के नंबर वन जल्लाद पवन को कौन सा एक्टर है पसंद?

Executioner Pawan: उत्तर प्रदेश के मेरठ में अदालत ने पति की हत्या के मामलों में 2 पत्नियों और उनके प्रेमियों को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ (सबसे दुर्लभ) मामला मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पहला बड़ा मामला मेरठ की मुस्कान से जुड़ा है. कोर्ट ने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट से छिपाने के मामले में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल फांसी की सजा दी है. वहीं, 17 अप्रैल 2025 को मेरठ में रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ा गया था, लेकिन पोस्टमार्टम और जांच में सच सामने आ गया. एक पखवाड़े के दौरान 2 कपल (कुल 4 लोग) को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

फांसी की सजा के साथ ही अब जल्लाद भी चर्चा में हैं. इनका नाम है-पवन जल्लाद. देश के इकलौते या मुख्य रूप से सक्रिय पुश्तैनी जल्लाद माने जाते हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़े हैं और कई ऐतिहासिक फांसी की सजाओं को अंजाम दे चुके हैं. 20 मार्च, 2020 को पवन जल्लाद ने ही निर्भया के चारों दोषियों (मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता) को तिहाल जेल संख्या-3 में फांसी दी थी. इंफ्लूएंस और यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में पवन जल्लाद ने कई अहम बातें अपने बारे में बताईं.

राजेश खन्ना हैं फेवरेट हीरो

देश के नंबर वन जल्लाद पवन को कौन से हीरो-हीरोइन पसंद हैं? इसके जवाब में पवन ने बताया कि राजेश खन्ना को बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा, साधना, बबिता, ममुताज और हेमा मालिनी के अलावा कई एक्ट्रेस पसंद थीं. फिल्म बने तो पवन जल्लाद का रोल कौन कर सकता है? इस पर उन्होंने कहा कि वह खुद यह रोल करना चाहेंगे.

यहां पर बता दें कि पवन जल्लाद अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के जल्लाद हैं. उनके परदादा (लक्ष्मण), दादा (कालू राम) और पिता (मम्मू जल्लाद) भी अपराधियों को फांसी देने का काम करते थे. मार्च 2020 में पवन जल्लाद ने ही निर्भया कांड के चारों दोषियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया था. देश में अन्य कुछ बुजुर्ग या पूर्व जल्लाद रहे हैं, लेकिन सक्रिय रूप से पुश्तैनी तौर पर काम संभालने वाले और चर्चा में रहने वाले चेहरों में पवन जल्लाद का नाम प्रमुख है.

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