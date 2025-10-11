ब्वायफ्रेंड की हत्या कराने वाली पूर्व महामंडलेश्वर गिरफ्तार, अन्नापूर्णा भारती के कांड जान हैरान रह जाएंगे!

Aligarh crime News: अलीगढ़ में अपने प्रेमी की हत्या की साजिश रचने वाली पूर्व महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अलीगढ़ पुलिस ने पूजा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. अलीगढ़ पुलिस ने पूजा को राजस्थान से गिरफ्तार किया. पूजा को राजस्थान के भरतपुर जिले में जयपुर हाईवे पर पकड़ा गया. पूजा एक बस में यात्रा कर रही थी, तभी पुलिस ने बस रोककर उसे गिरफ्तार कर लिया.

टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या के बाद से पूजा फरार थी. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम और गैर जमानती वारंट जारी किया था. पुलिस ने हत्या की साजिश रचने वाली पूजा को 16 दिन बाद गिरफ्तार किया है.

जेल में रहकर सीखा ‘हुनर’, जमानत पर छूटते ही अकाउंट किया खाली

जानें कैसे हुई अभिषेक गुप्ता की हत्या

हाथरस के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के कचौरा गाँव निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता ने 25 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में एक टीवीएस बाइक शोरूम खोला था. उनके पिता नीरज गुप्ता कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं.

26 सितंबर की रात अभिषेक शोरूम बंद करके अपने पिता नीरज और चचेरे भाई जीतू के साथ गाँव के लिए निकल पड़ा. रात करीब साढ़े नौ बजे वे खैर से खेरेश्वर मंदिर चौराहे पर पहुँचे और हाथरस जाने वाली बस में सवार होने लगे. नीरज और जीतू बस में चढ़ चुके थे, और अभिषेक बस में चढ़ने ही वाला था कि बदमाशों ने उसे पीछे से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. नीरज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की और महामंडलेश्वर के पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.

पुलिस ने 1 अक्टूबर को एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया

1 अक्टूबर को पुलिस ने गोंडा रोड, नीवरी निवासी मोहम्मद फजल को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया. पूछताछ में फजल ने खुलासा किया कि करीब डेढ़ महीने पहले उसकी मुलाकात कथित महामंडलेश्वर डॉ. अन्नपूर्णा भारती उर्फ ​​पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे से हुई थी. उन्होंने अभिषेक को एक फोटो दिखाई और ₹3 लाख में उसकी हत्या करने का फैसला किया. अशोक ने ₹1 लाख एडवांस दे दिए थे। फ़ज़ल ने इस सुपारी किलिंग में अपने गाँव के ही आसिफ को भी शामिल किया.

3 अक्टूबर को, आपराधिक खुफिया और निगरानी टीमों की मदद से पुलिस ने आसिफ को दिल्ली-कानपुर के पास एक गाँव से गिरफ्तार कर लिया। वह उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था. पूछताछ के दौरान, आसिफ ने अभिषेक को पिस्तौल से गोली मारने की बात कबूल की. ​​पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है.

इस राज्य के स्कूलों में अब ‘आंख दिखाना’ है अपराध! बच्चों को डांटना भी सज़ा, शिक्षकों के लिए सख्त आदेश