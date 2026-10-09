UP Primary School Video: बच्चे के सिर को ‘तबला’ समझकर बजाने लगा टीचर, खुद बनाया वीडियो और Facebook पर डाल दिया, फिर जो हुआ…!

UP School Child Head Tabla Video: स्कूल में बच्चे पढ़ने और सीखने जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आए एक वीडियो ने शिक्षक की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्लासरूम में एक शिक्षक मासूम बच्चे के सिर को तबले की तरह थपथपाता और हंसता नजर आया. हैरानी की बात यह है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ और मामला बेसिक शिक्षा विभाग तक पहुंच गया. इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया. आखिर वीडियो में ऐसा क्या था कि विभाग को तुरंत एक्शन लेना पड़ा?

क्लासरूम में शिक्षक की घिनौनी हरकत, वीडियो शूट

यह घटना इटावा के एक प्राइमरी स्कूल की है, जहां शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई. आरोपी टीचर दिनेश कुमार माथुर ने खुद क्लासरूम के अंदर इस घटिया हरकत का वीडियो रिकॉर्ड करवाया था. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टीचर कुर्सी पर आराम से बैठा है और जमीन पर बैठे एक छोटे से बच्चे के सिर को तबले की तरह बजा रहा है. वह इस दौरान बुरी तरह से हंस रहा था और क्लास में मौजूद बाकी बच्चे भी इस तमाशे को देखकर हंसते हुए नजर आ रहे थे.

फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना पड़ा भारी

हद तो तब हो गई जब आरोपी टीचर ने इस शर्मनाक वीडियो को खुद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल यानी फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर अपलोड कर दिया. उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका यह बचकाना और क्रूर मजाक उसके लिए मुसीबत बन जाएगा. वीडियो अपलोड होने के बाद तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों की नजरों में आ गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि एक शिक्षक से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती.

बेसिक शिक्षा विभाग का कड़ा एक्शन

वायरल वीडियो जब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा, तो हड़कंप मच गया. मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. राजेश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी टीचर दिनेश कुमार माथुर को सस्पेंड (Suspend) कर दिया. विभाग ने टीचर के इस आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता (Indiscipline) माना है. फिलहाल शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की अंदरूनी जांच कर रहा है और आगे की फाइंडिंग्स के आधार पर टीचर के खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

#VIRAL: Teacher seen playing tabla on a student’s head, laughing and dancing. Teacher suspended! 📍Etawah, Uttar Pradesh https://t.co/goTIqIl0K5 — Karan Singh / करन सिंह (@Journo_Karan) October 9, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने जमकर टीचर की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, ‘कोई टीचर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है?’ वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘क्लासरूम बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस होना चाहिए, न कि इस तरह की हरकतों की जगह.’ लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आखिर कोई टीचर इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर कैसे शेयर कर सकता है, जबकि शिक्षकों का काम बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और सम्मान करना होता है.

ये भी पढ़ें:- पंजाब का वो गैंगस्टर, जिसकी अपनी ‘अदालत’ चलती थी! 60 से ज्यादा केस और फिर फार्म हाउस में हुआ एनकाउंटर!