‘उरई जेल घटिया… 3 बार हो आया कोई मजे नहीं, अब सेंट्रल जेल भेजो सर’… बदमाश का जुनून देख पुलिस हैरान, VIDEO देख पकड़ लेंगे सिर!

आजकल लोगों के शौक भी बड़े हाई लेवल के हो गए हैं. कोई पहाड़ों में जाना चाहता है और कोई समंदर के बीचोंबीच. जहां लोग विदेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं वहां यूपी के एक युवक ने सेंट्रल जेल जाने की इच्छा जाहिर की है. जेल दर्शन करने का जूनून इस कदर युवक के सिर सवार हुआ कि जुर्म भी खुद तय कर लिया और सजा भी. युवक ने पहले अपनी ही पत्नी पर तंमचा दाग दिया. फिर अवैध हथियार को हवा में लहराकर घूमने लगा. जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो लोकल जेल जाने के नुकसान और सेंट्रल जेल जाने के फायदे गिनाने लगा. इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर लोग युवक को साइको कह रहे हैं जबकि पुलिस के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की बताई जा रही है जिसने आम जनता से लेकर पुलिस को भी हैरान कर दिया है. यह मामला बकेवर थाना क्षेत्र के अहेरीपुर गांव का है. जहां के निवासी कोमल सिंह मौरंग-गिट्टी से भरे ट्रैक्टर चलाने का काम करता है. उसने लंबे समय से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और कारतूस भी रखा हुआ है. एक दिन अचानक कोमल सिंह के मन में सेंट्रल जेल देखने की इच्छा जागी. यह बात अपनी पत्नी सरिता को बताई तो पत्नी ने विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. कोमल सिंह ने इतना भड़क गया कि पहले पत्नी को तमंचा दिखाकर धमकाया और फिर तमंचे के साथ दो जिंदा कारतूस लेकर खुद ही अहेरीपुर पुलिस चौकी पहुंच गया.

पुलिस वालों के उड़े होश

जब चौकी में पुलिसकर्मियों ने कोमल सिंह को आते देखा तो हैरान रह गए. उससे घटनाक्रम के पीछे का कारण पूछा गया तो कोमल सिंग ने बताया कि वो सेंट्रल जेल देखना चाहता है, इसलिए खुद को सरेंडर करने आया है. पुलिस ने भी कोमल सिंह की ख्वाहिश पूरी तर दी. युवक को हिरासत में लेकर अवैध तमंचा व कारतूस जब्त कर लिए. कोमल सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. संबंधित कानूनी कार्रवाई के तहत कोमल सिंह को न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया गया.

जेल जाने की इतनी एक्साइटमेंट?

एक तरफ कैदी पुलिस वालों से सजा माफ कराने या जेल में सुरक्षित रहने के लिए विनती करते हैं. वहीं कोमल सिंह को जब मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया तो मीडिया से बातचीत के दौरान कोमल सिंह काफी खुश और जेल जाने के लिए एक्साइटेड दिखा. जब कोमल सिंह ने अपनी अजीबोगरीब इच्छा का खुलासा किया तो पुलिस वाले भी एक टक नजर से कोमल सिंह को देखते रह गए. वायरल वीडियो में कोमल सिंह कहता नजर आ रहा है कि वो पहले 3 बार उरई की जेल में जा चुका है, लेकिन वो घटिया है, वहां उसे मजा नहीं आता.

मुझे सेंट्रल जेल भेजना सर…

कोमल सिंह ने बताया कि उसने कभी सेंट्रल जेल नहीं देखी है, इसलिए उसने यह कदम उठाया ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके. युवक का तर्क है कि सेंट्रेल जेल की कार्यप्रणाली और व्यवस्था का अनुभव करना चाहता है. कोमल सिंह ने बताया कि सेंट्रल जेल में जाली के अंदर मिलाई (जाली के आर-पाल मुलाकात) होती है. युवक का जुनून देखिए पुलिस के सामने कहता नजर आया कि उसकी पत्नी छह महीने के अंदर उसे जेल से बाहर निकलवा लेगी, फिर वो उसके लिए लहंगा लेकर आएगा. युवक ने खुलासा किया कि उसके बड़े भाई ने दो शादी की थीं और पहली पत्नी उसे दे दी, जिसके साथ शराब के नशे में धमकीबाजी करता है.

पुलिस वालों ने पूरी कर दी ख्वाहिश

कोमल सिंह के अनोखे टूर प्लान पर पुलिस ने भी मुहर लगा दी. जैसा कि यूपी पुलिस भी जनता की इच्छाओं का पूरा सम्मान करती है, इसलिए कोमल सिंह को सीधे लॉकअप पहुंचा दिया. अब वहां बैठकर आराम से सोच रहे होंगे कि अगला रिव्यू किस जेल का देना है. यह अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी युवक के सनकीपन ने लाखों -करोड़ों व्यूज इकट्ठे कर लिए हैं. लोग युवक की इस अजीब साइको विहेवियर पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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