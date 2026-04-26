Etawah road accident: जसवंतनगर फ्लाईओवर पर भीषण टक्कर, दो ट्रक भिड़े,  चालक घायल

Etawah road accident: इटावा के जसवंतनगर में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जब बस स्टैंड चौराहे स्थित फ्लाईओवर ब्रिज पर दो भारी वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. कुछ ही देर में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर घायलों को निकालने में मदद की.

डंपर और ट्रक की भिड़ंत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इटावा से आगरा की ओर जा रहा मौरंग से भरा डंपर, आगे चल रहे चोंकर (पशु आहार) से लदे ट्रक से जा भिड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर मलबा फैल गया.

दोनों चालक घायल, हालत स्थिर

इस हादसे में डंपर चालक राधेश्याम (निवासी भरतपुर, राजस्थान) और ट्रक चालक बलबंत सिंह (निवासी मैनपुरी) घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल प्रदीप कुमार व हाईवे इंसिडेंट मैनेजर सुनीत चौहान ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर है और उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

यातायात हुआ बाधित

हादसे के चलते फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया और सड़क साफ कर यातायात को सुचारु रूप से चालू कराया गया. थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि हाईवे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सावधानी से वाहन चलाएं.

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