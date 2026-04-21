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इटावा में सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन माफिया पर शिकंजा; 2 गिरफ्तार

Etawah Forest Raid: इटावा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. टीम ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक जेसीबी मशीन और एक डंपर जब्त किया है.

By: Preeti Rajput | Published: April 21, 2026 10:22:50 AM IST

इटावा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
इटावा वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.


Etawah Forest Raid: इटावा वन रेंज बसरेहर क्षेत्र के वन ब्लॉक में आरक्षित वन भूमि से अवैध मिट्टी खनन और परिवहन के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. टीम ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक जेसीबी मशीन और एक डंपर जब्त किया है. वन विभाग को सुबह तड़के सूचना मिली थी कि उनवा संतोषपुर स्थित वन ब्लॉक में कुछ लोग जेसीबी और अन्य वाहनों से अवैध खनन कर रहे हैं. 

वन विभाग की टीम को खदेड़ने का प्रयास

सूचना पर वन रेंज अधिकारी अमित कुमार सिंह के निर्देशन में टीम ने मौके पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान खनन में लगे लोगों ने वन विभाग की टीम को खदेड़ने का प्रयास किया और हंगामे की स्थिति बन गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग ने पुलिस की मदद ली. संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि अन्य फरार हो गए. मौके से एक जेसीबी और एक डंपर को कब्जे में लेकर वन रेंज कार्यालय लाया गया.

कई धाराओं में केस दर्ज 

वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ आरक्षित वन भूमि में अवैध खनन, राजकीय कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के आरोप में धारा 26, 52 व 52(क) के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही थाना चौबिया में भी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है. कार्रवाई में वन दरोगा सहदेश कुमार, श्रीनिवास पांडे, महेश चंद्र, दिनेश चंद्र, वनरक्षक सचिन कुमार, सूयश तिवारी व योगेंद्र कुमार समेत पुलिस टीम मौजूद रही. 
Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

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Tags: Etawah Forest RaidUP News
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