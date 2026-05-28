Etawah Crime: ताऊ ने भतीजी को घर में बुलाया, फिर बना हैवान, गर्भवती हुई लड़की तो दवा खिलाकर… कई दिनों तक बहता रहा खून

UP Etawah Crime: उत्तर प्रदेश के इटावा से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जो रिश्तों को तार-तार करने वाला है. पूरा मामला जसवंतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां ताऊ ने अपनी नाबालिग भतीजी को डरा-धमका कर लगातार हवस का शिकार बनाया. यही नहीं बाद में लड़की के गर्भवती होने पर आरोपी ने जबरन दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया.

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता की बड़ी बहन ससुराल से अपने मायके पहुंची. इसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कप्तान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. बाद में उसे जेल भी भेज दिया गया.

रेप के बाद जान से मारने की दी धमकी

बताया जा रहा है कि कप्तान सिंह ने कुछ समय पहले गोबर उठाने पहुंची 14 साल की भतीजी को घर में बुलाया था. वहां उसने डरा-धमकाकर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी.

कप्तान सिंह, लड़की की मां की मानसिक अस्वस्थता और पिता के मुंबई में होने का फायदा उठाता रहा और उसका शोषण करता रहा. 19 अप्रैल 2026 को लड़की के पेट में दर्द और सूजन होने पर पोल खुलने के डर से कप्तान सिंह ने उसे दवा खिला दी, जिससे करीब दो माह का गर्भ गिर गया.

कई दिनों तक बहता रहा खून

वहीं दवा खाने के बाद लड़की को कई दिनों तक लगातार खून बहता रहा, लेकिन बदनामी और धमकी के डर से सहमी लड़की मामले को छिपाए रखी. 13 मई को पीड़िता की शादीशुदा बड़ी बहन मायके आई थी. उसने लड़की की बिगड़ी हालत देखी. काफी पूछने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई.

इसके बाद परिजन ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. आरोपी कप्तान सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण और डीएनए जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.