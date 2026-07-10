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‘मैंने इसे पी लिया है मुझे बचा लीजिए…’, जहर की शीशी लेकर अस्पताल पहुंची लड़की, देश डॉक्टर भी रह गया दंग

Etawah Student Consumed Poison: : रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय स्टूडेंट का परिवार कानपुर में रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, इसलिए घर पर कोई बड़ा-बुजुर्ग मौजूद नहीं था. इसलिए, उसकी दोस्त ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की. दोस्त ने बताया कि वह कुछ समय से पढ़ाई और एग्जाम के प्रेशर की वजह से बहुत स्ट्रेस में थी.

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 2:07:12 AM IST

जहर की शीशी लेकर अस्पताल पहुंची लड़की
जहर की शीशी लेकर अस्पताल पहुंची लड़की


UP: इटावा जिले के इकदिल थाना इलाके के एक गांव की 11वीं क्लास की स्टूडेंट ने पढ़ाई के स्ट्रेस में घर में रखा पेस्टीसाइड पी लिया. दवा पीने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसने अपनी दोस्त को फोन करके घटना की जानकारी दी और मदद मांगी. दोस्त उसके घर पहुंचा और उसे ऑटो में जिला अस्पताल ले आया.

जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में पहुंचकर स्टूडेंट ने डॉ. श्याम मोहन को पेस्टीसाइड की बोतल दिखाई और कहा, “मैंने यह पी ली है, प्लीज मेरा इलाज करें.” यह सुनकर डॉक्टरों ने तुरंत उसकी शुरुआती जांच की, उसे भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया. डॉक्टर अभी स्टूडेंट की हालत पर करीब से नज़र रखे हुए हैं.

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 स्ट्रेस में थी छात्रा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय स्टूडेंट का परिवार कानपुर में रिश्तेदारों से मिलने गया हुआ था, इसलिए घर पर कोई बड़ा-बुजुर्ग मौजूद नहीं था. इसलिए, उसकी दोस्त ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की. दोस्त ने बताया कि वह कुछ समय से पढ़ाई और एग्जाम के प्रेशर की वजह से बहुत स्ट्रेस में थी.

कोई और वजह कन्फर्म नहीं हुई है. हो सकता है कि इसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसने यह कदम उठाया हो. हालांकि, पुलिस या परिवार की तरफ से अभी तक कोई और वजह कन्फर्म नहीं हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से स्टूडेंट का इलाज तुरंत शुरू हो गया. उसकी हालत पर लगातार नज़र रखी जा रही है और उसे ज़रूरी मेडिकल केयर मिल रही है.

Tags: etawah newsUP
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