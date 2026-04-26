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Etawah News: भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड़ में दो गिरफ्तार; पिकअप, हथियार और नकदी बरामद

Etawah News: इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 5:26:02 PM IST

इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.


Etawah News: इटावा जनपद में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बकेवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का खुलासा करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन तथा ₹23,500 नकद बरामद किए गए हैं. बरामद नकदी चोरी की गई भैंसों की बिक्री से प्राप्त रकम बताई जा रही है. मामले की शुरुआत 20 अप्रैल 2026 को हुई, जब ग्राम नागरी लोलपुर निवासी देवेन्द्र कुमार ने थाना बकेवर में अपनी दो भैंसों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया.

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भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश

इसी क्रम में 25/26 अप्रैल की रात पुलिस टीम निवाड़ी कला से गुलाबपुरा जाने वाली सड़क पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया. पुलिस के अनुसार, वाहन सवार आरोपियों ने पुलिस टीम को कुचलने की नीयत से वाहन चढ़ाने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए दो आरोपियों को मौके से दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम खटीक (23) निवासी अहेरीपुर और रनवीर सिंह (32) निवासी मेंहदीपुर के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने नागरी लोलपुर से भैंस चोरी कर उन्हें बेचने की बात स्वीकार की. बरामद नकदी उसी बिक्री की रकम का हिस्सा है.

पुलिस को मिली बड़ी सफलता 

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी विपिन मलिक, उपनिरीक्षक अंकित पटेल, रजनीश कुमार तिवारी तथा उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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Tags: etawah newsUP Newsuttar pradesh
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