Home > उत्तर प्रदेश > नाजायज रिश्ते के शक में पत्नी की हत्या, पहले खोदा गड्ढा फिर दोस्त के साथ दफना दी लाश; 4 साल बाद मिला कंकाल

नाजायज रिश्ते के शक में पत्नी की हत्या, पहले खोदा गड्ढा फिर दोस्त के साथ दफना दी लाश; 4 साल बाद मिला कंकाल

Etah Murder Case: एटा में चार साल से लापता एक महिला का मामला सुलझा लिया गया है. महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को ईशान नदी के किनारे दफना दिया था.

By: Shristi S | Published: June 13, 2026 11:12:40 PM IST

एटा में महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी
एटा में महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी


Etah Husband Killed Wife: एटा में चार साल से लापता एक महिला का मामला सुलझा लिया गया है. महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को ईशान नदी के किनारे दफना दिया था. गिरफ्तार आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कंकाल बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

ASP श्वेताभ पांडे ने बताया कि 17 फरवरी 2022 को मिरहाची थाना क्षेत्र के सुपाती गांव के रहने वाले बिनेश कुमार ने आवागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को उनकी बहन चंद्रवती को उनके पति मंजेश बाहर घुमाने के बहाने ले गए थे. जब मंजेश 16 फरवरी को घर लौटा, तो वह अकेला था.

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पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई

पुलिस ने 17 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और महिला की तलाश शुरू की. 10 जून को बिनेश ने एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हत्या की आशंका जताई गई. पुलिस ने मामला दर्ज किया और पति से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने घटना की पूरी जानकारी दी.

मंजेश ने बताया कि उसकी पत्नी कासगंज के घरों में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी झाड़ू-पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी. उसे शक था कि उसका किसी के साथ नाजायज संबंध है. इसलिए, 15 फरवरी 2022 को मंजेश अपनी पत्नी को उसकी बहन से मिलवाने के बहाने घर से ले गया.

शराब पीने के बाद दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंटा

जलेसर में मंजेश ने अपने साथी सौदान को बुलाया; दोनों ने साथ में शराब पी. इसके बाद, तीनों ने जलेसर से सिकंदराराऊ तक बस से यात्रा की और फिर टेम्पो से धर्मपुर नगरिया मोड़ पर उतरे. वहां से, नगरिया गांव जाने वाले रास्ते पर, मंजेश और सौदान ने एक खेत में चंद्रवती का गला घोंटकर हत्या कर दी. अपनी योजना के अनुसार, दोनों आरोपी शव को ईशान नदी के किनारे (हाथरस जिले के हसायन थाना क्षेत्र में) एक खेत में ले गए और उसे एक गड्ढे में दफना दिया. जुर्म करने के बाद आरोपी भाग गया. 

पहले ही गड्ढा खोद दिया गया था

हत्या की योजना पहले ही बना ली गई थी. हत्या से पहले ही शव को छिपाने की जगह तय कर ली गई थी और दफनाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था. हत्या के बाद शव को पहले से खोदे गए गड्ढे में दफना दिया गया. घर लौटने के बाद भी आरोपी ने बच्चों को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया.

जब पुलिस ने आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर शव को बाहर निकाला, तो उन्हें एक कंकाल मिला. कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एटा के ASP श्वेताभ पांडे ने बताया कि चार साल पहले दर्ज गुमशुदगी का मामला सुलझा लिया गया है और महिला का कंकाल बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम हो चुका है और सैंपल DNA जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. महिला की शादी को 22 साल हो चुके थे और उसके पति को शक था कि उसका किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है.

Tags: crimeEtah Newsuttar pradesh
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