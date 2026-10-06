Etah Triple Talaq Case: शादी में कार नहीं मिला तो पति ने दिया तीन तलाक, बीच चौराहे पर पत्नी को छोड़ा, फिर कर ली दूसरी शादी

Etah Triple Talaq Case: उत्तर प्रदेश के एटा से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दहेज ने हमारे समाज को किस कदर सड़ा दिया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि रैवाड़ी मोहल्ला के रहने वाले सुभान सैफी ने अपनी इकलौती बेटी मंतशा की शादी 3 दिसंबर, 2025 को अलीगढ़ निवासी शारिक सैफी के साथ की थी. शारिक दिल्ली में एसी रिपेयरिंग का काम करता है. सुभान स्टील लेबर का काम करते हैं. घर में पत्नी के अलावा इकलौती बेटी मंतशा सैफी के अलावा 4 बेटे मोहम्मद कैफ, मोहम्मद फैज, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद जैफ हैं.

मंतशा के पिता सुभान सैफी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों ने अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से की थी. 5 लाख रुपये कैश के साथ जेवरात और दहेज का सामान दिया था. लेकिन मंतशा के ससुराल पहुंंचते ही पति के घरवाले कार की मांग करने लगे.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि एटा में दहेज में कार नहीं मिलने पर पति ने बीवी को तीन तलाक दे दिया. उसके बाद जो किया वो उससे भी डरावना था. शारिक ने पहले मंतशा को मारा पीटा फिर अलीगढ़ लाकर बीच चौराहे पर छोड़ दिया. अब बताइए कोई दहेज में कार न मिलने पर किस कदर गिर सकता है. जबकि इस्लाम में दहेज को हराम करार दिया गया है. लेकिन मुस्लिमों ने हर एक हराम चीजों को अपना रखा है. इधर लड़की के घर वाले समझौते का इंतजार करते हुए. उधर आरोपी पति ने दूसरी शादी कर ली.

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पत्नी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

पति की शादी की जानकारी मिलने के बाद पत्नी ने पुलिस से शिकायत की. पत्नी ने दिल्ली में एक किन्नर से पति के अफेयर होने का भी आरोप लगाया है. रविवार शाम को पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है.

मंतशा ने क्या कहा?

मंतशा ने अपने बयान में जानकारी देते हुए बताया कि शादी के ढाई महीने बाद 15 फरवरी को शारिक और उसके घर वालों ने मुझे गाड़ी में बिठाया. एटा के अली मोहम्मद चौराहे पर उतारने के बाद शारिक ने मुझसे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोल दिया. घर वालों ने शारिक के परिवार से लाख मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने. अब तो पति शारिक ने दूसरी शादी भी कर ली है.

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