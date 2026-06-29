पहले ईंट से कुचला, फिर बोरे में भरकर… PF फंड विवाद में प्रिंसिपल बना कातिल! क्लर्क की लाश डिक्की में छिपाई, ऐसे खुला राज़

Etah Clerk Murder: उत्तर प्रदेश के एटा के एक सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने रविवार रात 35 साल के क्लर्क की ईंट मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने पहले क्लर्क के सिर पर ईंट से कई वार किए, फिर उसके मुंह और नाक पर वार किया.

हत्या के बाद आरोपी ने लाश को प्लास्टिक के बैग में भरकर अपनी कार की डिक्की में छिपा दिया। फिर, रात के अंधेरे में वह करीब 22 किलोमीटर दूर कासगंज में लाश को ठिकाने लगाने निकल पड़ा. इसी बीच, डायल-112 पुलिस को सूचना मिली और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

डिक्की से लाश बरामद

पुलिस को सूचना मिली कि लखनऊ रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार में एक लाश ले जाई जा रही है. जब कार को रोका गया और घेरा गया, तो डिक्की से लाश बरामद हुई. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने क्लर्क की ईंट मारकर और घूंसे मारकर हत्या करने की बात कबूल कर ली. मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. यह घटना एटा के जैथरा थाना इलाके में हुई.

माधवानंद इंटर कॉलेज जिला हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर कसेला गांव में है. प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे (58) कसेला गांव में कॉलेज के पास रहते हैं. क्लर्क राहुल पांडे का घर कॉलेज से 200 मीटर दूर है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, प्रिंसिपल कृष्ण कुमार का उनसे कुछ समय से PF फंड के डॉक्यूमेंट्स को लेकर झगड़ा चल रहा था. रविवार को छुट्टी होने के बावजूद प्रिंसिपल ने राहुल को कॉलेज बुलाया. राहुल सुबह करीब 11 बजे जरूरी काम बताकर अपना बैग लेकर घर से निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आया. इससे उसके परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी.

जब उसके परिवार वाले शाम करीब 5 बजे कॉलेज पहुंचे, तो उन्हें राहुल का बैग एक खेत में पड़ा मिला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. जैथरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

कॉलेज के कर्मचारी राजकुमार से किया था जुर्म का इकरार

पुलिस राहुल की तलाश कर रही थी. रात करीब 11:30 बजे प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे कासगंज पहुंचे और कॉलेज के कर्मचारी राजकुमार को बुलाया. उसने बताया कि उसने राहुल का मर्डर कर दिया है, बॉडी को अपनी कार की डिक्की में छिपा दिया है और जल्द ही उसे ठिकाने लगा देगा. राजकुमार ने तुरंत 112 पर कॉल करके बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रखकर कासगंज के लिए निकल गए हैं.

सूचना मिलने पर कासगंज के पटियाली थाने की पुलिस ने प्रिंसिपल की कार रोकी, जिस पर लखनऊ का रजिस्ट्रेशन नंबर था. पुलिस ने जब डिक्की खोली तो उन्हें प्लास्टिक के बैग में राहुल पांडे की बॉडी मिली. बॉडी के सिर, मुंह और नाक पर गंभीर चोटें थीं. पुलिस ने प्रिंसिपल को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक के भाई का आरोप

मृतक के भाई आदित्य कुमार ने बताया कि उसका भाई स्कूल में काम करने गया था, तभी गांव के स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे और चपरासी राजकुमार ने उसे किडनैप कर लिया. किडनैपिंग के बाद उसके भाई को टॉर्चर करके मार डाला गया.

उस रात उसके चाचा के बेटे को फोन पर उसके भाई की मौत की खबर मिली. उन्हें बताया गया कि नीली कार में एक बोरे में एक लाश मिली है. इस जानकारी के बाद जैथरा पुलिस और हम मौके पर पहुंचे. आरोपी को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चपरासी राजकुमार अभी भी फरार है.

कॉलेज के PF फंड और दूसरे कागज़ात को लेकर था झगड़ा

पुलिस जांच में पता चला कि कॉलेज के PF फंड और दूसरे कागज़ात को लेकर क्लर्क और प्रिंसिपल के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. आरोप है कि प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे जरूरी कागज़ात पर साइन नहीं कर रहे थे, जिससे दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि झगड़ा बढ़ने पर उसने गुस्से में राहुल के सिर पर ईंट से वार किया और बाद में उसके चेहरे और नाक पर मुक्का मारकर उसकी हत्या कर दी. फिर उसने लाश को एक बोरे में भरकर अपनी कार की डिक्की में रखा और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल गया. राहुल की पत्नी प्रतिभा (32) हाउसवाइफ हैं. उनकी दो साल की बेटी सूर्ययशी है. उसके परिवार में उसके माता-पिता, एक भाई और एक शादीशुदा बहन हैं.