पहले हेल्थ रिपोर्ट लाओ… शादी के बीच आखिर दुल्हन ने क्यों रखी दुल्हे के सामने आजीबोगरीब शर्त? लौट गई खाली बारात

Etah Bride Refused Marriage: उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में, एक दुल्हन ने अपनी शादी करने से मना कर दिया. दुल्हन ने आरोप लगाया कि दूल्हे की मेडिकल हालत के बारे में जानकारी उसके परिवार से छिपाई गई थी. नतीजतन, दुल्हन के परिवार ने शादी की रस्में आगे बढ़ाने से मना कर दिया और दूल्हे की हेल्थ रिपोर्ट दिखाने की मांग की.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना साकित इलाके में हुई, जहाँ शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा बीमार पड़ गया, जिससे दोनों परिवारों के बीच कहा-सुनी हो गई.

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय लोगों के अनुसार, दूल्हा जो कोतवाली देहात इलाके के कठोली गांव का रहने वाला है रविवार शाम को अपनी बारात के साथ साकित के एक गेस्ट हाउस में पहुंचा. उसकी शादी नगला फूले गांव के विजय सिंह की बेटी से होनी थी. गवाहों ने बताया कि रस्मों के दौरान, दूल्हा अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी और घबराहट फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौके पर मौजूद लोग तुरंत दूल्हे की मदद के लिए दौड़े; कुछ ने उसे पानी दिया, जबकि दूसरों ने डॉक्टर को बुलाने का सुझाव दिया. शुरुआत में, परिवारों ने इस घटना को घबराहट या बेचैनी का मामला मानकर टाल दिया; हालांकि, बाद में दुल्हन के परिवार ने दूल्हे की सेहत को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

दुल्हन ने रखी शर्त

दुल्हन के परिवार का आरोप है कि शादी का प्रस्ताव पक्का करने से पहले, दूल्हे के रिश्तेदारों ने जानबूझकर उसकी मेडिकल हालत के बारे में जानकारी छिपाई थी. यह असहमति जल्द ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस में बदल गई. स्थानीय बुज़ुर्गों और रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और समझौता कराने की कई कोशिशें कीं, लेकिन विवाद पूरी रात चलता रहा.

चर्चाओं के दौरान, मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने कहा कि दुल्हन ने साफ कर दिया कि शादी तभी होगी जब दूल्हे की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाएगी. सुलह की कोशिशें पूरी रात जारी रहीं.

पुलिस मौके पर पहुंची

पुलिस ने बताया कि कहा-सुनी के दौरान दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच तीखी बहस के आरोपों के बाद, दुल्हन पक्ष के दो लोगों को भी पुलिस थाने ले जाया गया. कई दौर की बातचीत और समुदाय के सदस्यों के दखल के बावजूद, दुल्हन और उसका परिवार शादी न करने के अपने फैसले पर अडिग रहे. नतीजतन, बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई.

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विदेश राठी ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. राठी ने कहा कि यह मामला अभी तक औपचारिक रूप से मेरे संज्ञान में नहीं आया है. दोनों पक्षों को पुलिस थाने बुलाया गया है. यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.