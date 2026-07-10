11 ईमेल आईडी, 1000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप्स और AI एडिटिंग…बाल यौन शोषण की जांच में खुला बड़ा राज

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सामने आए एक मामले ने हर किसी को चौंका दिया है. पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो शादी-ब्याह और पारिवारिक समारोहों में महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें चुपके से खींचता था. बाद में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उन तस्वीरों को अश्लील वीडियो में बदल देता था. जांच के दौरान उसके मोबाइल और क्लाउड स्टोरेज से 1000 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई हैं.

पुलिस के अनुसार मामला उस समय सामने आया, जब जलेसर निवासी 42 वर्षीय आरोपी मुदित पर एक चार साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा. यह वीडियो ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की नजर में आया, जिसके बाद सूचना संबंधित साइबर एजेंसियों तक पहुंची. जांच आगे बढ़ी तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

शादियों में बनाता था महिलाओं को निशाना

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शादी, पारिवारिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों में मौजूद महिलाओं और युवतियों की तस्वीरें अपने मोबाइल से खींच लेता था. बाद में AI आधारित एडिटिंग टूल्स की मदद से उनके चेहरे अश्लील वीडियो में जोड़कर फर्जी क्लिप तैयार करता था. पुलिस के मुताबिक कई तस्वीरें उसके परिचितों और रिश्तेदारों की भी थीं.

मोबाइल और क्लाउड से मिला बड़ा डिजिटल सबूत

जांच में पता चला कि आरोपी ने आपत्तिजनक कंटेंट सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बल्कि कई ऑनलाइन अकाउंट और क्लाउड स्टोरेज में भी सेव कर रखा था. पुलिस को अलग-अलग ईमेल आईडी से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड मिले हैं. साइबर विशेषज्ञ अब यह भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इन वीडियो को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा तो नहीं किया गया.

कई दिनों की निगरानी के बाद हुई गिरफ्तारी