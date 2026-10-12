Rajesh Kumar Pandey: 50 से ज्यादा एनकाउंटर, श्रीप्रकाश शुक्ला को खत्म करने वाली टीम का हिस्सा; 4 बार मिला वीरता पदक

Encounter Specialist Rajesh Kumar Pandey: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जब भी पुलिस कार्रवाई की बात आती है, तो कुछ खास अधिकारियों के नाम सामने आते हैं. ऐसा ही एक नाम है राजेश कुमार पांडे का, जो गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला के खिलाफ अभियान और कई मशहूर पुलिस एनकाउंटर से जुड़े हैं. अपने लंबे पुलिस करियर के दौरान, उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स (STF) में भी अहम भूमिका निभाई. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया. हालांकि, अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में उनके एनकाउंटर की संख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं.

राजेश कुमार पांडे कौन हैं?

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, राजेश कुमार पांडे का जन्म 3 मई, 1970 को हुआ था. उनका होम डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MSc और MBA शामिल हैं. पुलिस सर्विस में आने के बाद, उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने लखनऊ, अलीगढ़ और मेरठ जैसे जिलों में सीनियर पुलिस पदों पर भी काम किया.

श्रीप्रकाश शुक्ला के खिलाफ ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई

1990 के दशक में, गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल सीन में तेजी से उभरा. उसे पकड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई. राजेश कुमार पांडे उस टीम का हिस्सा थे जिसे गैंगस्टर को ट्रैक करने का काम सौंपा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने श्रीप्रकाश शुक्ला से जुड़े सुरागों की जांच करने और उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाई थी. श्रीप्रकाश शुक्ला सितंबर 1998 में दिल्ली के पास एक पुलिस ऑपरेशन में मारा गया था.

चार बार गैलेंट्री मेडल अवार्ड

राजेश कुमार पांडे के करियर की खास बातों में चार बार प्रेसिडेंट का गैलेंट्री मेडल मिलना शामिल है. उन्हें 1999 और 2000 में गैलेंट्री अवार्ड मिला. बाद में उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के खिलाफ एनकाउंटर में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया. उन्हें खास सेवा के लिए प्रेसिडेंट का मेडल भी मिला.

50 से ज़्यादा एनकाउंटर्स से जुड़ा नाम

राजेश कुमार पांडे को अक्सर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाना जाता है. हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में उनके करियर को 50 से ज़्यादा एनकाउंटर्स का बताया गया है, जबकि कुछ में तो 80 तक एनकाउंटर्स बताए गए हैं.