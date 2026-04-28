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Hathras news: हाथरस में सनसनी, घर में चारपाई पर लहूलुहान मिले बुजुर्ग; गांव में दहशत और आक्रोश

Hathras news: हाथरस के पहाड़पुर गांव में बुजुर्ग जगदीश चंद्र शर्मा का शव घर में लहूलुहान मिला. घटना से परिवार में शोक और गांव में दहशत व आक्रोश का माहौल फैल गया.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 28, 2026 12:38:56 PM IST

हाथरस के पहाड़पुर गांव में बुजुर्ग जगदीश चंद्र शर्मा का शव घर में लहूलुहान मिला.
हाथरस के पहाड़पुर गांव में बुजुर्ग जगदीश चंद्र शर्मा का शव घर में लहूलुहान मिला.


Hathras news: हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में उनके ही घर में चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में मिला. मृतक की पहचान जगदीश चंद्र शर्मा के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया. 

खून से लथपथ चारपाई

बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजन बुजुर्ग को देखने पहुंचे, तो वह खून से लथपथ चारपाई पर पड़े मिले. यह दृश्य देख परिवार के लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने इस घटना को हत्या मानते हुए पुलिस से जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है.

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 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके.
फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. 

प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस से जल्द से जल्द सच सामने लाने की मांग कर रहे हैं.

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Tags: hathras newsUP Newsuttar pradesh
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