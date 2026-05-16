मैंने अपनी पत्नी को…’ 80 साल के बुजुर्ग ने 72 वर्षीय पत्नी को उतारा मौत के घाट, खून से सनी हथौड़ी लेकर पहुंचा थाने

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के मुरादनगर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 80 साल के बुजुर्ग ने अपनी 72 साल की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया. उसने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल की और कहा कि मैंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी के घर पहुंची और वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई. 72 वर्षीय उर्मिला खून से लथपथ खाट पर पड़ी थी. आरोपी ने उनके सिर और कान के पास कुल्हाड़ी से कई वार किए थे. पुलिस ने आनन-फानन में उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बेटी के घर में पत्नी की हत्या

जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 4 बजे एक बुजुर्ग रावली पुलिस चौकी पर पहुंचा. उसके हाथों में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी थी. उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी. जहां उसने अपनी पत्नी की हत्या की, वो उसकी बेटी का घर है, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहती थी. पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गई. आरोपी के नाती ने बताया कि उनके नाना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी. इसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती थी.

शादी में गए थे बेटी-दामाद

इस मामले में मृतका के नाती कुणाल ने बताया कि घटना वाले दिन उसके मम्मी-पापा मेरठ गए हुए थे. वो और उसका भाई कमरे में सो रहे थे. नाना-नानी बाहर सो रहे थे. पुलिस को शक है कि आपसी विवाद और मानसिक अस्थिरता के कारण बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. मृतका की बेटी ने बताया कि वो शादी में शामिल होने के लिए बाहर गए थे. उन्हें सुबह फोन पर इस मामले की जानकारी मिली. इसके बाद वे घर वापस आए.

आरोपी से हो रही पूछताछ

मृतका की बेटी ने बताया कि उनके माता-पिता में अकसर झगड़ा हो जाता था लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि पिता मां को जान से मार देंगे. वहीं पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है.