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एक शेर चला गया, तो क्या दो और… जुबैर एनकाउंटर के बाद बहन ने दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक व्यापारी की हत्या करने आए एक लाख के इनामी बदमाश जुबैर को एसटीएफ ने ढेर कर दिया. आरोपी ने 24 दिसंबर 2025 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक राव दानिश की हत्या की थी. उसके खिलाफ लूट, डकैत और हत्या समेत 43 मामले दर्ज हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 14, 2026 6:27:45 PM IST

जुबैर एनकाउंटर केस
जुबैर एनकाउंटर केस


Meerut encounter Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने एक व्यापारी की हत्या करने आए एक लाख के इनामी बदमाश जुबैर का एनकाउंटर कर दिया. जुबैर के खिलाफ लूट, डकैत और हत्या समेत 43 मामले दर्ज हैं. एनकाउंटर के बाद उसकी बहन मुबश्शिरा अपने परिजनों के साथ मेरठ मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी. वो अपने भाई की मौत से काफी आहत थी. उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उसका एक शेर चला गया, तो क्या हुआ, दो अभी जिंदा है, अब देखना कितने जनाजे और उठेंगे. 

बता दें कि जुबैर मुनीर के ‘द किलिंग मशीन ए गैंग’ की कमान संभालता था. एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जुबैर मुनीर गैंग का शार्प शूटर था. वो गिरोह के लिए हत्या और लूट जैसी वारदात अंजाम देता था. 

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2009 में पकड़ा अपराध का रास्ता

जानकारी के अनुसार, जुबैर ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बिजनौर के स्योहारा कस्बे के सहसपुर से की थी. वहां से 12वीं फेल होने के बाद वो 2009 में एएमयू में दाखिला लेने के लिए पहुंचा था. मुनीर ने वहां पहुंचकर पढ़ाई की बजाय अपराध का रास्ता पकड़ लिया. उसने यासिर-फहद की मदद से पिस्टल खरीदी. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर ‘द किलिंग मशीन ए गैंग’ के नाम से गिरोह चलाना शुरू कर दिया. इस गैंग के तहत उसने एक के बाद एक कई वारदातें अंजाम दीं.

मुनीर के गिरोह में शामिल था जुबैर

मुनीर के गिरोह में अलीगढ़ का जुबैर, फर्रुखाबाद का आशुतोष मिश्रा, टांडा का सऊद, बिहार का अतीउल्लाब और आजमगढ़ के शादाब समेत तमाम लोग शामिल थे. इस गिरोह ने एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद दंपति की हत्या की. इस समय मुनीर को गिरफ्तार किया गया. मुनीर और उसके साथी रयान को तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया गया. उन्हें इस वारदात में दोषी मानते हुए एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. जुबैर ने 2015 में लूट की पहली वारदात को अंजाम दिया था. इसको लेकर अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी साल उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया. 

शिक्षक की भी की थी हत्या

बता दें कि एक लाख का इनामी  जुबैर मेरठ जिले में व्यापारी की हत्या करने आया था. इसी बीच एसटीएफ ने उसे घेर लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया. वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के शिक्षक राव दानिश हिलाल का हत्यारोपी था. उसने 24 दिसंबर 2025 को हिलाल की गोली मारकर हत्या की थी. जुबैर के खिलाफ हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों के 43 मामले दर्ज थे. 

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