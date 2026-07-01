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एक साल तक करता रहा इंतजार, फिर रात के अंधेरे में जीजा के साथ ही कर दिया कांड

UP Crime News: प्रतापगढ़ के जेठवारा में प्रेम विवाह के विरोध में 30 वर्षीय युवक राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

By: JP Yadav | Published: July 1, 2026 6:50:25 AM IST

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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लव मैरिज के विरोध में 30 वर्षीय युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी घर छोड़कर फरार हो गए. वहीं, जानकारी मिलने पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है. परिवार की ओर से जान गंवाने वाले व्यक्ति के साले समेत दो लोगों को नामजद और तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है. जान गंवाने वाले युवक का नाम राजू सिंह (30) है. उसने गैरबिरादरी की लड़की से लव मैरिज की थी, जिससे लड़की पक्ष के लोग नाराज थे. सोमवार देर रात मौका मिलते ही राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.

पूरा मामला प्रतापगढ़ जिले के जेठवारा थाना के चंदन का पुरवा खटवारा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जेठवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले गांव चंदन का पुरवा खटवारा में 30 वर्षीय राजू सिंह रहता था. बताया जाता है कि राजू सिंह का पड़ोस की ही एक पटेल बिरादरी की युवती से प्रेम संबंध हो गया. यह प्रेम संबंध कई महीनों तक चला. इसके बाद करीब एक वर्ष पूर्व भाग कर राजू सिंह ने युवती से शादी कर ली. यह शादी दोनों ही परिवार को मंजूर नहीं थी. खासतौर से लड़के के परिजन इस शादी से बहुत नाराज थे.

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कुछ महीनों से बढ़ गया था विवाद

आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों ही परिवारों में तनाव बढ़ गया था. यह भी जानकारी सामने आई है कि इन दिनों युवती गर्भवती है. इस प्रेम विवाह का युवती के घरवाले खुला विरोध कर रहे थे. वह बार-बार युवती को शादी तोड़कर घर वापस आने की जिद कर रहे थे, लेकिन राजू सिंह और लड़की एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए वह साथ रहने पर अड़े रहे.

सोमवार रात मारी गोली

 गुस्साए लड़की पक्ष के करीबियों ने सोमवार देर रात राजू सिंह पर उस समय ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जब वह रात करीब 10 बजे बाजार से अपने घर लौट रहा था. बताया जाता है कि घर से करीब 700 मीटर पहले मोड़ पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने तमंचे से गोली मार दी. सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच-पड़ताल के बाद शव कब्जे में लिया. घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद की गई.

एक साल से नाराज था परिवार

उधर, इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर का कहना है कि युवती ने करीब एक साल पहले राजू सिंह से लव मैरिज की थी. लड़की के परिवार वालों को यह प्रेम विवाह मंजूर नहीं था.  जान गंवाने वाले युवक परिवार की शिकायत पर साले पिंटू वर्मा, सहयोगी तेज बहादुर वर्मा के साथ ही तीन अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों की तलाश जारी है. 

यह भी पढ़ें: ‘चुप रहो, शांत रहो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है’ महिलाओं-युवतियों से बनाए संबंध; 3 कॉल गर्ल को भी नहीं छोड़ा

Tags: UP News
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