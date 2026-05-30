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‘गलती हो गई साहब’, थाने में लगड़ाते हुए कान पकड़कर 70 साल के बुजुर्ग ने मांगी माफी; योगी-मोदी के लिए कहा था अपशब्द

Ehsan Elderly Man Arrested Meerut: मेरठ में, पुलिस ने एक 70 वर्षीय व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

By: Shristi S | Published: May 30, 2026 6:04:18 PM IST

थाने में लगड़ाते हुए कान पकड़कर 70 साल के बुजुर्ग ने मांगी माफी
थाने में लगड़ाते हुए कान पकड़कर 70 साल के बुजुर्ग ने मांगी माफी


Ehsan Controversial Statement Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में, पुलिस ने एक 70 वर्षीय व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को थाने में पुलिस से माफी मांगते हुए देखा गया; उसने पछतावे के तौर पर अपने कान पकड़े हुए थे. जब पुलिस उसे मीडिया के सामने लाई, तो वह लंगड़ाते हुए चलता दिखा. गिड़गिड़ाते हुए उसने स्वीकार किया कि उससे गलती हुई है और पुलिस को भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में ऐसी हरकत कभी नहीं दोहराएगा. 

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह मामला रेलवे रोड पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां 70 साल के एहसान नाम के एक व्यक्ति ने बकरीद की नमाज अदा करने के बाद ईदगाह परिसर से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात की और सीएम योगी, पीएम मोदी और अन्य नेताओं के बारे में विवादित बयान दिया. 

एहसान का बयान कैमरे में कैद हो गया, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उसके पीछे खड़े लोग उसकी टिप्पणियों पर हंसते हुए दिखाई दिए. जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी, और आरोपी की पहचान दिल्ली गेट इलाके के रहने वाले एहसान के रूप में हुई.

एहसान ने गिरफ्तारी के बाद मांग माफी

29 मई की शाम को, पुलिस एहसान को उसके घर से उठाकर रेलवे रोड पुलिस थाने ले आई. वहां पहुंचने पर, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया. थाने के अंदर, उसने अपने कान पकड़कर माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उससे गलती हुई है साहब और वादा किया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी. जब पुलिस उसे बाहर लाई, तो वह लंगड़ाते हुए चलता दिखा और मीडिया के सामने भी सिर झुकाकर बार-बार माफी मांगता रहा.

पुलिस का क्या कहना है?

शहर के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है. CO कैंट नवीना शुक्ला ने टिप्पणी की कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है; अतः, कठोर कदम उठाना आवश्यक समझा गया, और ऐसे कदम उठाए गए हैं.

Tags: cm yogiMeerututtar pradesh
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