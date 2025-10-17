घर जाने की जद्दोजहद: DDU जंक्शन पर त्योहारों की भारी भीड़, सीटें फुल

Pandit Deendayal Upadhyay Junction: उत्तर प्रदेश के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय (DDU) जंक्शन इन दिनों दिवाली और छठ महापर्व की वजह से प्रवासी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है. हर कोई किसी भी कीमत पर अपने घर समय से पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. जिसके चलते स्टेशन पर अच्छा-खासा अफरा-तफरी का भी माहौल है.

ट्रेनों में खड़े होने की नहीं है जगह:

पूर्वांचल और बिहार की तरफ जाने वाली सभी प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह से भरी हुई है. इतना ही नहीं, जनरल, स्लीपर और यहां तक कि AC कोचों में भी भीड़ का एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है. यात्रियों को सीट मिलना तो दूर, खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिल रही है. कई यात्री तो जान जोखिम में डालकर ट्रेन के गेटों पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं.

कन्फर्म टिकट बनी एक बड़ी चुनौती:

हैदराबाद से लौट रहे एक यात्री ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि दो महीने पहले ही टिकट बुक कराने के बाद भी उन्हें अब तक कन्फर्म सीट नहीं मिली है. साथ ही उन्होंने सिकंदराबाद से दानापुर जाने वाली ट्रेन में “एक-दूसरे के ऊपर बैठकर” सफर करने का अनुभव भी साझा किया.

‘पूजा स्पेशल’ ट्रेनों का किया जा रहा संचालन:

यात्रियों के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कुछ अतिरिक्त ‘पूजा स्पेशल’ ट्रेनों का संचालन किया है, लेकिन हर कोच में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों के चढ़ने की वजह ये भी नाकाफी साबित होती हुई नज़र आ रही है. त्योहारों पर घर लौटने की इस ‘जद्दोजहद’ ने रेलवे व्यवस्था की चुनौतियों को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है. साथ ही यह भी दिखा दिया है कि अपनों के लिए लोग कितनी भी कठिनाइयां सहने के लिए तैयार हो जाते हैं.