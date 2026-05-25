Home > उत्तर प्रदेश > रेलवे स्टेशन से बच्ची को उठाकर ले गया शराबी, नहर में फेंकी गई बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

रेलवे स्टेशन से बच्ची को उठाकर ले गया शराबी, नहर में फेंकी गई बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Banda Railway Station Crime News: बांदा रेलवे स्टेशन पर खेलती एक बच्ची अचानक से लापता हो जाती है. तमाम कोशिशों के बाद भी माता-पिता को वो बच्ची नहीं मिलती है. इसके बाद वे पुलिस को इस बारे में सूचना देते हैं. पुलिस ने जाल बिछाकर बच्ची को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 25, 2026 2:22:07 PM IST

बांदा क्राइम न्यूज
बांदा क्राइम न्यूज


Banda Railway Station Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दो साल की मासूम खेलते-खेलते अचानक से गायब हो गई. बच्चे के माता-पिता उसे काफी समय तक ढूंढते रहे लेकिन उसका पता न चलने पर पुलिस को इस बारे में सूचना दी. सूचना पाकर एसपी ने तत्काल 5 टीमें गठित कीं और उन्हें बच्ची को ढूंढने का काम सौंपा गया. बच्ची के लापता होने वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए. इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को बच्ची को उठाकर ले जाते देखा. 

पुलिस को आते देख बच्ची को नहर में फेंका

पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को ढूंढने की कवायद तेज कर दी. सभी थाना क्षेत्रों में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई लेकिन आरोपी ने जैसे ही पुलिस को आते देखा, तो उसने मासूम को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने बच्ची को नहर से बाहर निकाला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

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शराब का आदी है आरोपी

इस बारे में जानकारी देते हुए बांदा पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब का आदी है. उसने बच्ची को कुल्फी खाने के बहाने से उसका अपहरण कर लिया. वो बच्ची को बांदा रेलवे स्टेशन से लेकर फरार हो गया. इसके बाद पुलिस को आते देख उसने बच्ची को नहर में फेंक दिया. इसके कारण बच्ची बेहोश हो गई. पुलिस ने आनन-फानन में बच्ची को बाहर निकाला और उसे अस्पताल भेज दिया. बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है. साथ ही पुलिस ने तत्परता से बच्ची की जान बचाई.

पूछताछ में क्या बोला आरोपी?

आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने शराब के नशे में बच्चे का अपहरण किया. हालांकि वो पीड़ित परिवार को जानता भी नहीं है. हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि क्या वो बच्चे को बेचने या किसी और तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में थी. वहीं अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: बच्चों समेत नहर में कूदे मां-बाप, तेज बहाव में बह गए तीन मासूम, दिल झकझोर देगा मामला

Tags: uttar pradesh news
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