Home > उत्तर प्रदेश > 7 महीने से BHU ICU में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी के साथ मारपीट, आंखों में चोट के निशान दे रहे गवाही

7 महीने से BHU ICU में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी के साथ मारपीट, आंखों में चोट के निशान दे रहे गवाही

Dr. TK Lahiri Assault Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बीएचयू अस्पताल के आईसीयू में भर्ती प्रोफेसर टीके लहरी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया है. परिवार का आरोप है कि कार्डियोथोरेसिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद पांडे ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें थप्पड़ मारा.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 6, 2026 12:40:09 PM IST

बीएचयू के आईसीयू में भर्ती प्रोफेसर टीके लहरी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार
बीएचयू के आईसीयू में भर्ती प्रोफेसर टीके लहरी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार


TK Lahiri Assault Case: उत्तर प्रदेश (UP News) के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कार्डियोथोरेसिक विभाग के 85 वर्षीय इमेरिटस प्रोफेसर और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित प्रो. टीके लहरी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कार्डियोथोरेसिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद पांडे ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें थप्पड़ मारा. बताया जा रहा है कि इस घटना में प्रो. लाहिड़ी के चेहरे पर चोटें आईं और एक आंख लाल हो गई.

BHU के वाइस-चांसलर के ध्यान में मामला आने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया. घटना की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात सामने आ रही है. IMS-BHU के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ICU जाकर प्रोफेसर लहरी की हालत के बारे में जानकारी ली. मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने भी घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए ICU का दौरा किया.

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27 जनवरी से आईसीयू में चल रहा इलाज

पद्म श्री प्रो. टीके लहरी का इलाज 27 जनवरी से BHU अस्पताल के ICU में चल रहा है. परिवार की जानकारी के अनुसार, मारपीट की घटना 29 अगस्त की रात को सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक की पांचवीं मंजिल पर स्थित कार्डियोथोरेसिक विभाग के आईसीयू में हुई. इस पूरे मामले पर परिवार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें विभाग की ओर से 1 सितंबर को घटना के बारे में बताया गया. इसके बाद उन्हें प्रो. लहरी को आई चोटों की तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए. परिवार ने BHU के वाइस-चांसलर, IMS-BHU के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई.

परिवार ने प्रोफेसर लहरी की मेडिकल जांच की मांग की

परिवार ने प्रोफेसर लहरी की मेडिकल जांच की मांग की है ताकि किसी भी संभावित अंदरूनी चोट का पता लगाया जा सके. उन्होंने इस मामले में पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. बताया जा रहा है कि प्रो लहरी लंबे समय से आईसीयू में हैं और उनका परिवार उनकी सेहत को लेकर चिंतित है. उनका आरोप है कि जिस कार्डियोथोरेसिक विभाग के लिए प्रोफेसर लहरी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी विभाग के एक डॉक्टर पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है.

बीएचयू प्रशासन ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर बीएचयू प्रशासन का बयान सामने आया है. जिसमें BHU अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर पुनीत कुमार ने बताया कि परिवार के सदस्यों की ओर से ईमेल के जरिए एक शिकायत मिली थी. IMS डायरेक्टर के साथ उन्होंने प्रो. टीके लहरी का हाल जानने के लिए वार्ड का दौरा किया. मामले की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और इसके सदस्यों ने जांच के लिए ICU का दौरा किया है.

प्रो. पुनीत कुमार के अनुसार, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती तौर पर मारपीट के आरोप सच नहीं लगते, क्योंकि डॉ. अरविंद ही लगातार प्रो लहरी का इलाज कर रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-1UP News
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