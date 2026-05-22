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डॉक्टर बना हैवान! इलाज के लिए गयी किशोरी को दिया नशीला इंजेक्शन, पीड़िता के साथ किया दुष्कर्म, निलंबित

Lucknow, Uttar Pradesh: लखनऊ के तेजस अस्पताल में एक शर्मनाक मामला सामने आया है. इलाज के लिए गयी एक 19 वर्षीय किशोरी लड़की को डॉक्टर ने नशीला इंजेक्शन दे दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 5:32:31 PM IST

लखनऊ में लड़की से रेप
लखनऊ में लड़की से रेप


Lucknow, Uttar Pradesh: जिस डॉक्टर को हम लोग कभी-कभी भावविभोर होकर ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं, वही डॉक्टर यदि हैवान बन जाये तो क्या हो. लखनऊ के तेजस अस्पताल में ऐसा ही कुछ शर्मनाक मामला सामने आया है. 

इलाज के लिए गयी एक 19 वर्षीय किशोरी लड़की को डॉक्टर ने नशीला इंजेक्शन दे दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया है.

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क्या है पूरा मामला 

बख्शी का तालाब के एक गांव की रहने वालीa19 वर्षीय युवती लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल में रहकर तीन माह का डिप्लोमा कोर्स कर रही है. बीते रविवार को उसको चक्कर आने की शिकायत हुई जिसके बाद हॉस्टल वार्डन की सूचना पर परिजनों ने दुबग्गा के पास स्थित निजी अस्पताल में उसका इलाज करवाया. इसके बाद मंगलवार को फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार ने परिचित की सलाह पर बख्शी का तालाब तहसील सड़क तेजस हॉस्पिटल में लड़की को शाम को भर्ती करवाया.

इलाज के लिए गयी युवती के साथ उसके माता-पिता और बड़ी बहन भी साथ थी. पीड़िता ने बताया कि उसकी नाक में ऑक्सीजन के लिए पाइप डालने के लिए डॉक्टर उसे ओटी में ले गए. वहां उन्होंने कलाई में लगी वीगो से उसे इंजेक्शन लगाया. इसके बाद का उसको कुछ भी पता नहीं चल सका कि उसके साथ क्या हुआ है. होश में आने पर उसको अपने कपड़े अस्त-व्यस्त मिले, जिसके बाद उसने शोर मचाया. इलाज करने वाले डॉक्टर विजय कुमार गिरि पर नशीला इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म का आरोप लगा है. जब परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया. बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है.

डिप्टी सीएम ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश 

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि तेजस हॉस्पिटल में छात्रा से दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल को सील करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा उन्होंने अस्पताल संचालक आरोपी डॉ. विजय गिरी का चिकित्सकीय लाइसेंस तत्काल निलंबित करने और उनकी आयुर्वेदिक डिग्री जब्त करने के लिए आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों को भी आदेशित किया है. बता दें कि युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है.

Tags: LucknowUP Newsuttar pradesh
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