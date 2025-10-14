CM Yogi ने दिवाली से पहले किया बड़ा एलान, 15 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

Diwali Bonus For UP Government Employee: दिवाली से पहले CM उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. दरअसल, सीएम योगी ने दिवाली पर बोनस का एलान किया है. लगभग 14.82 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसपर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा, इसके अलावा, सीएम योगी ने पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सीएम योगी ने दिवाली के पावन अवसर पर राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने की घोषणा करते हुए एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है.

सीएम योगी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना का प्रतीक है. सरकारी कर्मचारी राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस स्वीकृत किया गया है. यह बोनस ₹7,000 की मासिक परिलब्धियों की सीमा के आधार पर दिया जाएगा, जिसकी गणना 30 दिनों के परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ होगा.

कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि दिवाली से पहले यह वित्तीय लाभ कर्मचारियों के परिवारों में खुशी और उत्साह का संचार करेगा. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से लगभग 14.82 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसका कुल व्यय लगभग ₹1,022 करोड़ होगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना सकें.

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जिनके पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600-₹1,51,100) (₹4,800 तक के समतुल्य ग्रेड वेतन) में हैं. इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों के कर्मचारी तथा सरकारी विभागों के प्रभारी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं. बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस 29 सितंबर, 2025 को प्रदान करने का निर्णय लिया है.

