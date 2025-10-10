Diwali पर यूपीवालों के लिए बेहतरीन तोहफा! अब सबके पास होगा अपना घर, मिल रही है बंपर छूट

Diwali Special Gift: दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, इस त्यौहार पर आवास विकास परिषद फ्लैट खरीदारों के लिए एक शानदार ऑफर है. अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको फ्लैट खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. आवास और विकास परिषद की 273वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को मॉल एवेन्यू स्थित मुख्यालय में हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. परिषद सचिव नीरज शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है कि दिवाली के दौरान खाली पड़े फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने के लिए अधिकतम 15% की छूट दी जाएगी. यह अतिरिक्त छूट 31 जनवरी, 2026 तक बुकिंग कराने वालों को मिलेगी.

जानिये कितनी मिलेगी छूट

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ में आवास विकास परिषद के पास वर्तमान में 2,000 से ज़्यादा खाली फ्लैट हैं. आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश के 5 बाकि ज़िलों में भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. बोर्ड बैठक में मंज़ूरी मिलने के बाद, बजट स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा. अब तक, परिषद 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने पर केवल 5% की छूट देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. 90 दिनों के भीतर भुगतान करने पर छूट 10% होगी. ब्याज दर 11.50% से घटाकर 8.50% कर दी गई है.

ऐसे बनाएं अपना आशियाना

फ्लैट में आधी किश्त देकर कब्जा लिया जा सकता है, जबकि शेष राशि 10 सालों में किश्तों में चुकाई जा सकती है. यदि आवंटी शेष राशि जमा करता है, तो उसे शेष राशि पर 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. आवास विकास परिषद जल्द ही ग्राहकों के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है. बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद, प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है. आवंटन पहले पंजीकरण कराओ और फ्लैट व प्लॉट पाओ के आधार पर किया जाएगा.

