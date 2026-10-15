IAS Divya Mittal: कौन हैं दिव्या मित्तल? 13 साल IAS में रहने के बाद बनाई अपनी पार्टी; 2027 यूपी चुनाव लड़ने का एलान

Divya Mittal New Political Party: पूर्व IAS ऑफिसर दिव्या मित्तल, जिन्होंने 13 साल के करियर के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इस्तीफा दे दिया था, ने गुरुवार 15 अक्टूबर 2026 को अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जन-नीति भारत पार्टी बनाने का एलान किया और कहा कि वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

दिव्या मित्तल ने X पर पोस्ट किया वीडियो

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में, जिसमें X भी शामिल है, मित्तल ने अपनी प्रस्तावित पार्टी के तीन खास वादे बताए, जो लोगों पर फोकस करने वाली पॉलिसी बनाने, पहचान के बजाय ज़रूरत के आधार पर फैसले लेने और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करते हैं. उन्होंने कहा मैं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगी… जन-नीति भारत पार्टी. पार्टी 2027 के UP असेंबली इलेक्शन लड़ेगी.

पार्टी के पहले वादे के बारे में बताते हुए, मित्तल ने कहा कि लोग पॉलिसी बनाने के सेंटर में होंगे और पॉलिसी बनाने में उनकी बात सुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसका मोटो जन से नीति, नीति से भारत (लोगों की पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो भारत बनाती हैं) होगा.

मेरा राजनीतिक सफर का अगला कदम। मेरे साथ जुड़ें 🙏🙏 https://t.co/c9ihA3dxOB — Divya Mittal (@divyamittal_IAS) October 15, 2026

उन्होंने कहा कि दूसरा वादा यह पक्का करना होगा कि फैसले पहचान के बजाय ज़रूरत के आधार पर हों. इस सिद्धांत का मोटो है ज़रूरत से फैसला, फैसले में बराबरी (ज़रूरत के आधार पर फैसले, फैसले लेने में बराबरी).

उनका तीसरा वादा जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है. उन्होंने कहा कि हर काम का हिसाब जनता लेगी (जनता हर काम का हिसाब लेगी), और मोटो को इस तरह बताया जनता को हिसाब; हिसाब से सुधार (लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी; अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए सुधार).

दिव्या मित्तल के पॉलिटिकल प्लान

पिछले महीने एक वीडियो मैसेज में, 2013 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की ऑफिसर ने कहा था कि वह लोगों के साथ सीधे काम करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं. मित्तल ने कहा था, मैं पॉलिटिक्स करूंगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं. मैं लोगों के साथ पॉलिटिक्स करूंगी.

उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बताते हुए, उन्होंने कहा कि वह राज्य से अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू करेंगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिना डरे संघर्ष करेंगी और उन्हें साथ लेकर चलेंगी.

मित्तल ने एक फ़ोन नंबर और WhatsApp कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर की

मित्तल ने एक फ़ोन नंबर और WhatsApp कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर की हैं, और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है जो उनके मैसेज से जुड़ते हैं कि वे उनसे संपर्क करें और उनकी पहल में शामिल हों. यह घोषणा मित्तल के 30 अगस्त को IAS से इस्तीफ़ा देने के लगभग दो महीने बाद हुई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 सितंबर को उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर कर लिया, जिससे सिविल सर्विस में उनका 13 साल का करियर खत्म हो गया.

दिव्या मित्तल कौन हैं?

मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली मित्तल ने IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई की. MBA पूरा करने के बाद, उन्होंने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए भारत लौटने से पहले लंदन में काम किया. उन्होंने 2013 में अपने दूसरे प्रयास में 68वीं रैंक हासिल करके परीक्षा पास की और IAS जॉइन की. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी सहित सीनियर पदों पर रहने से पहले संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर और देवरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया.

मित्तल को मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान लोगों की ज़्यादा पहचान मिली, जब उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने लहुरिया दाह नाम के एक दूर के गांव में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने में मदद की, जहां के लोग दशकों से टैंकरों पर निर्भर थे. अपने इस्तीफे के मैसेज में, उन्होंने किसानों, ज़मीन के अधिकार मांगने वाले परिवारों और दिव्यांग लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभवों के बारे में बताया. उन्होंने लिखा कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर ने उन्हें सिखाया है कि हर सरकारी फ़ाइल के पीछे एक इंसान होता है.

IAS में 13 साल बाद पॉलिटिक्स

IAS से इस्तीफा देने के बाद से ही मित्तल के पॉलिटिकल प्लान के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था. उस समय, उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में नहीं बताया, और कहा कि वह सही समय आने पर बताएंगी. बाद की रिपोर्टों में उनके पॉलिटिक्स में आने की संभावना पर चर्चा हुई, खासकर उन इलाकों में जहां उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया था.