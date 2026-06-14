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मेरी बेटी के खिलाफ… अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़कीं मां डिंपल; कह दी ये बड़ी बात

Dimple Yadav on Daughter Controversy:  अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और गुमराह करने वाली पोस्ट के मामले में SP सांसद और अदिति यादव की मां डिंपल यादव का गुस्सा फूटा है.

By: Shristi S | Published: June 14, 2026 5:29:32 PM IST

अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़कीं मां डिंपल
अदिति यादव पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़कीं मां डिंपल


Dimple Yadav on Aditi Yadav Controversy: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के बारे में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और गुमराह करने वाली पोस्ट के मामले में SP सांसद और अदिति यादव की मां डिंपल यादव का गुस्सा फूटा है.

डिंपल यादव ने कहा कि BJP ने मेरी बेटी के बारे में ये बातें फैलाई हैं. यह राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है. हमें अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए. 

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बीजेपी केवल ध्यान भटका रही हैं

डिंपल यादव ने आगे कहा कि यह सरकार ध्यान भटकाने वाली चालें चलती है. जब हाथरस की बेटियों को जलाया जाता है, तो ये लोग सामने नहीं आते. जब कानपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की के पिता की हत्या कर दी जाती है, तो कोई सामने नहीं आता. ऐसी घिनौनी घटनाओं पर BJP का कोई सदस्य आगे नहीं आता.

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई कार्रवाई

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अदिति यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई की. CM योगी ने कहा कि मैंने हाल ही में देखा कि कुछ लोगों ने SP अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां की थीं. जैसे ही यह मेरे संज्ञान में आया, मैंने पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया. बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

CM योगी ने कहा था कि बेटी तो बेटी होती है, और हम उन मूल्यों से जुड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है और गांव की बहन सबकी बहन होती है. हमने कभी भेदभाव नहीं किया; फिर भी, अखिलेश जी, आप दूसरों को उपदेश देते हैं. आपको अपने समर्थकों को भी भाषा में संयम बरतने की सलाह देनी चाहिए. कोई भी बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता. आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने राज्य में बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की हर चीज को कवर करने वाली एक व्यवस्था बनाई है.

पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज 

इस मामले में कानपुर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. शिकायत में तीन लोगों के नाम शामिल हैं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और चोरी के बारे में झूठे दावे फैलाए गए.

Tags: Aditi Yadavakhilesh yadav newscm yogiDimple Yadav
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