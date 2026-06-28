सीने पर डिंपल यादव की फोटो और मन में मिलने की इच्छा… अखिलेश यादव से युवक ने की ऐसी अपील सुन रह जाएंगे दंग

Akhilesh Yadav Azamgarh Visit: समाजवादी पार्टी के सपोर्टर अपने नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव को लेकर बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, और इसके उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं. कट्टरता का ऐसा ही एक उदाहरण आजमगढ़ ज़िले में देखने को मिला. सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री आजमगढ़ ज़िले के दौरे पर थे.

गाड़ी में बैठते समय कुछ सपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया. उनमें कुछ बिना शर्ट के टैटू वाले आदमी भी थे. जैसे ही अखिलेश यादव उनसे मिले और गाड़ी में बैठने वाले थे, उनमें से एक आदमी ने कहा, भाईया, आपने मुझे डिंपल भाभी से मिलवाने का वादा किया था.

युवक ने डिंपल यादव का टैटू छाती पर बनवाया

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ जिले के दौरे पर थे. जैसे ही वो अपनी कार में बैठे, उन्हें समर्थकों ने घेर लिया, जिनमें से कुछ बिना शर्ट के टैटू वाले आदमी थे. जैसे ही अखिलेश यादव उनसे मिले और कार में बैठने वाले थे, एक आदमी जिसने अपनी छाती पर डिंपल यादव का टैटू बनवाया था ने कहा कि भाईया, आपने मुझे डिंपल भाभी से मिलवाने का वादा किया था. जिसे सुन अखिलेश हंसने लगे.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा

मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चुप रहने के कांग्रेस MP इमरान मसूद के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पता है कि कब और किन मुद्दों पर बोलना है. अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में BJP को हराना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, और अगर वह दोबारा सत्ता में आई तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को खतरा होगा.

इस बीच, आजमगढ़ में दिशा मीटिंग से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के गैरहाजिर रहने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ काम करेंगे.

राम मंदिर डोनेशन चोरी पर अखिलेश यादव

राम मंदिर डोनेशन चोरी पर कमेंट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि BJP ने लंबे समय तक राज्य में राज किया है, इसलिए अब उसे अपने कामों का जवाब देना चाहिए. अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और ऐसी घटनाएं बहुत निंदनीय हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को इस मामले में एक जांच कमेटी बनानी चाहिए, उन्होंने कहा कि BJP के लिए पैसा पहले आता है और धर्म बाद में.