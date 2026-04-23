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Raebareli news: डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने दबोचा साइबर मास्टरमाइंड

Raebareli news: रायबरेली में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड अभिजीत सिंह जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ठग खुद को CBI या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को मानसिक दबाव में लेते थे और उनसे लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लेते थे.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 23, 2026 5:57:25 PM IST

‘आपका खाता आतंक से जुड़ा है’ कहकर ठगता था गिरोह, आरोपी गिरफ्तार
‘आपका खाता आतंक से जुड़ा है’ कहकर ठगता था गिरोह, आरोपी गिरफ्तार


Raebareli news: अगर आपके पास भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए और सामने वाला खुद को सीबीआई या पुलिस अफसर बताकर डराने लगे, तो सावधान हो जाएं! रायबरेली की कोतवाली नगर पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा देकर उनके बैंक खाते खाली कर देता था. पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से अब तक करीब 36 लाख 90 हजार रुपये फ्रीज करा दिए हैं.

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सीओ सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा

प्रेसवार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि ठगों ने शहर के सूर्यभान सिंह और उनकी पत्नी को अपना निशाना बनाया था. ठगों ने दंपत्ति को घंटों तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ रखा और उन पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि उन्होंने डर के मारे विभिन्न खातों में RTGS के जरिए लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए. सीओ सिटी ने आगे जानकारी दी कि मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगों के बैंक खातों को तत्काल होल्ड (फ्रीज) करवा दिया, जिससे एक बड़ी रकम सुरक्षित बच गई.

उत्तराखंड से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड

एसपी के निर्देशन में गठित टीम ने गुरुवार को सटीक सूचना पर आरोपी अभिजीत सिंह जाटव (निवासी उधमसिंह नगर, उत्तराखंड) को सिया कब्रिस्तान के पास से घेराबंदी कर दबोच लिया. आरोपी यहाँ किसी बड़े काम की फिराक में छिपा हुआ था.

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आतंकवाद’ का नाम लेकर डराता था गिरोह

पूछताछ में सामने आया कि यह एक संगठित गिरोह है जो अमीर बैंक खातों की रेकी करता है. सीओ सिटी के मुताबिक, ये ठग खुद को सीबीआई या बैंक अधिकारी बताकर पीड़ितों को धमकी देते थे कि उनके खाते में जमा पैसा आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है. कानूनी कार्रवाई और जेल जाने के डर से घबराकर पीड़ित अपनी जमापूंजी इनके हवाले कर देते थे. पुलिस ने आरोपी के पास से बरामदगी के आधार पर मामले में आईटी एक्ट की संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं. पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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Tags: digital arrest scam indiaraebareli news
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