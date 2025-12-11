Home > उत्तर प्रदेश > Dhananjay Singh: अखिलेश यादव के बयान पर भड़के बाहुबली नेता धनंजय सिंह, बोले- ‘जो लोग मुझे कोडीन भैया कह रहे हैं, उनको…’

Dhananjay Singh Latest News: कोडीन सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बाहुबली नेता धनंजय सिंह आमने-सामने हैं. 'जौनपुर में कोडीन भैया हैं' वाले अखिलेश यादव के बयान पर धनंजय सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 2027 में उन्हें पता चल जाएगा.

By: Hasnain Alam | Published: December 11, 2025 7:05:32 PM IST

Akhilesh Yadav And Dhananjay Singh
Akhilesh Yadav And Dhananjay Singh


Dhananjay Singh News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बाहुबली नेता आमने-सामने हैं. यूपी चुनाव के दौरान ‘कुंडा में कुंडी’ लगाने वाला बयान देकर बाहुबली विधायक राजा भैया के निशाने पर अखिलेश यादव का ‘तीर’ इस बार जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की ओर हैं. अखिलेश यादव लगातार उन्हें कोडीन कफ सिरप मामले में घेर रहे हैं. वहीं अब धनंजय सिंह की ओर से भी अखिलेश यादव के बयानों का जवाब दिया जा रहा है.

अखिलेश यादव ने हाल ही में धनंजय सिंह की ओर इशारा करते हुए एक बयान दिया कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया हैं. इसके बाद धनंजय सिंह ने सपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे उनसे नहीं डरते हैं. धनंजय सिंह ने कहा- “मैं अखिलेश यादव से नहीं डरता हूं. उनकी राजनीति मेरे नाम से चलती है. जो लोग मुझे कोडीन भैया कह रहे हैं, उनको जवाब मिलेगा.”

अखिलेश यादव पूरे देश से माफी मांगे- धनंजय सिंह

उन्होंने आगे कहा- “अखिलेश यादव को लोकसभा में पढ़-लिख कर बोलना चाहिए. गलत तथ्य पर बोल रहे हैं. मैं स्पीकर को पत्र लिखूंगा कि अखिलेश यादव पूरे देश से माफी मांगे और इस कार्रवाई को सदन से निकाला जाए.” उन्होंने कहा कि कोडीन सिरप में सिर्फ अवैध ड्रग सप्लाई का मामला है. मेरा कोई लेन-देन नहीं है. जांच चल रही है सच सामने आ जाएगा.

कोडीन सिरप मामले में आरोपी आलोक सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वे मेरे परिचित हैं. मैं अपने रिश्तों को सबके सामने रखता हूं. आलोक सिंह हमारे पारिवारिक संबंध के हैं. मैं इसको इनकार नहीं करता. अमित टाटा और शुभम जायसवाल से मेरा कोई मतलब नहीं है. उनके साथ तस्वीर पर धनंजय सिंह ने कहा कि लोग बहुत तस्वीरें खिंचवाते हैं, अखिलेश यादव के साथ भी हैं.

मुझे राजपूत होने पर गर्व है- धनंजय सिंह

साथ ही धनंजय सिंह ने कहा- “राजपूत होने की वजह से अखिलेश यादव और दूसरे लोग टारगेट कर रहे हैं. उसमें कुछ मेरे दुश्मन भी शामिल है. मैं जवाब दूंगा. मुझे राजपूत होने पर गर्व है. अखिलेश यादव 50 से ज्यादा सीट नहीं जीतेंगे, वे सिर्फ राजपूत विरोधी हैं. अखिलेश यादव और कुछ मेरे विरोधी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं.

उन्होंने कहा- “राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है. अखिलेश यादव का सिर्फ यही एक मकसद है, उनको 2027 में पता चल जाएगा. मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं. मेरी अपनी पहचान और हैसियत है. कोडीन मामले की सीबीआई जांच करें. एसआईटी जांच कर रही है. सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

धनंजय सिंह बोले- बबलू श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी से रहा है रिश्ता

इस मौके पर बाहुबली बृजेश सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि उनसे न मेरी दुश्मनी है और न ही दोस्ती है. वहीं अभय सिंह पर कहा कि वो गुंडा है. साथ ही उन्होंने कहा कि बबलू श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी से रिश्ता रहा है. उन्होंने कहा कि अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलवाई, मैं सजा करा कर छोडूंगा.

धनंजय सिंह ने कहा कि खब्बू तिवारी मेरे दोस्त हैं. मैंने उनकी मदद की. अभय मेरा दुश्मन है. अभय सिंह के पांच करोड़ के ऑफर पर धनंजय सिंह ने कहा कि अभय सिंह का काम है लेन-देन करना, वह नेता नहीं बदमाश है. वह छोटा आदमी है, उसपर अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा.

