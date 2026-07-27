Home > उत्तर प्रदेश > हापुड़ के अस्पताल में AC फटने से लगी भीषण आग, नवजातों को गोद में लेकर दौड़े डॉक्टर और स्टाफ; मची अफरा-तफरी

हापुड़ के अस्पताल में AC फटने से लगी भीषण आग, नवजातों को गोद में लेकर दौड़े डॉक्टर और स्टाफ; मची अफरा-तफरी

Hapur Hospital Fire News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित देवनंदिनी अस्पताल में एसी फटने से अचानक भीषण आग लग गई. जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. हालांकि अस्पताल में भर्ती 32 मरीजों और 3 नवजात शिशुओं समेत सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 27, 2026 10:43:58 AM IST

हापुड़ के प्राइवेट अस्पताल में लगी आग
हापुड़ के प्राइवेट अस्पताल में लगी आग


उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ रोड स्थित देवनंदिनी अस्पताल में सोमवार को भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया. आग अस्पताल की पहली मंजिल पर बने कमरा नंबर 12 में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट होने की वजह से लगी. इसके बाद किसी तरह से उस मंजिल पर मौजूद 32 मरीजा और 3 नवजात शिशुओं को बाहर निकाला गया. औरर उन्हें दूसरे वार्ड में ट्रांसफर किया गया. 

कब और कैसे हुई घटना?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा सुबह के समय हुआ. अस्पताल के एक हिस्से में लगे एयर कंडीशनर (एसी) में अचानक तकनीकी खराबी आने के बाद तेज धमाका हुआ, जिसके चलते आग भड़क उठी. धमाके की आवाज सुनते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और स्टाफ के बीच दहशत फैल गई.

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कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलने लगी और पूरे अस्पताल में घना काला धुआं भर गया. धुएं की वजह से मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद डॉक्टरों, अस्पताल कर्मियों और बचाव दल ने तुरंत राहत एवं रेस्क्यू अभियान शुरू कर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला.

मरीजों को लेकर भागे स्टाफ

जैसे ही आग लगी चारों तरफ हड़कंप मच गया. आपको बता दें कि जिस वक्त आग लगी, उस समय अस्पताल में कई मरीज आईसीयू और अन्य वार्डों में भर्ती थे. इसके बाद तुरंत डॉक्टर्स और स्टाफ ने मरीजों को गोद में उठाकर दूसरे वार्ड में ट्रांसफर किया. इतना ही नहीं, कई नवजातों को भी सुरक्षित निकाला गया. इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. 

अधिकारियों ने क्या बताया?

हापुड़ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अजय कुमार शर्मा के मुताबिक, दमकल विभाग को रात करीब 12:50 बजे अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही कई फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. साथ ही जानकारी दी कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया. 

यह खबर भी पढ़ें: 60 साल पुराना पाकिस्तान का वो हमला, जिसमें मारे गए गुजरात के मुख्यमंत्री; जानिए 1965 के युद्ध की दर्दनाक कहानी

Tags: hapur fire
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