कौन हैं देवांश ठाकुर? कहां तक की पढ़ाई, सोशल मीडिया पर एक वीडियो के कारण बने चर्चा का विषय

Devansh Thakur Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक युवक कथा करता हुआ नजर आ रहा है और साथ में देवकीनंदन ठाकुर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह युवक कौन है? तो चलिए आपको बताते हैं. ये कोई और नहीं बल्कि देवकीनंदन ठाकुर का बेटा है. वायरल वीडियो में देवांश ठाकुर द्वारा गुजरात के सोमनाथ में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहली बार सार्वजनिक मंच से भागवत पाठ करता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. जहां कुछ लोग इसे सनातन परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों की निरंतरता के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य इसे धार्मिक क्षेत्र में बढ़ते भाई-भतीजावाद के उदाहरण के रूप में देखते हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि देवकीनंदन ठीकुर एक ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं, जबकि देवांश ठाकुर थोड़ी दूरी पर एक सफेद सोफे पर भजन करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान पिता देवकीनंदन अपने बेटे को ध्यान से निहारते हुए नजर आ रहे हैं.

अभी दूध के दाँत टूटे ही हैं कि ये बच्चा सास बहू और समाज के तमाम रिश्तों के बारे में बता रहा है। क्या क्या दिन आ गए हैं यार… बूढ़े बुजुर्ग जाकर वहाँ क्या ही सुन रहे हैं जबकि घर आकर वहीं सास बहू आदि में ही वैसे ही रहना है। फिर इस बच्चे से क्या सीखना? pic.twitter.com/SUfC5tU80H — Ashwini Yadav (@iamAshwiniyadav) July 2, 2026







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देवांश ठाकुर ने कितनी पढ़ाई की है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 19 वर्षीय बेटे देवांश ठाकर ने कक्षा 10 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक वैदिक ग्रंथों, पुराणों और संस्कृत का अध्ययन किया और अपने पिता से धर्म का ज्ञान लेकर कथावाचक के रूप में अपना करियर चुना है.

बताया जा रहा है कि देवांश ठाकुर ने बहुत कम उम्र में वैदिक ग्रंधों भागवत कथा और संस्कृत श्लोकों का अध्ययन शुरू कर दिया था. अपने पहले प्रवचन में उन्होंने कई भजन गाने के साथ-साथ गोकर्ण की कहानी, प्रह्लाद का जीवन और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विभिन्न कहानियां सुनाईं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी प्रभावशाली आवाज, श्लोकों के ज्ञान और मंच पर उनकी उपस्थिति से प्रभावित हुए.

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देवांश ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर के इकलौते बेटे हैं

देवांश ठाकुर देवकीनंदन ठाकुर के इकलौते बेटे हैं, उनकी तीन बेटियां भी हैं. देवकीनंदन ठाकुर मूल रूप से मथुरा के मांट थाना क्षेत्र के ओहावा गांव के रहने वाले हैं. वह छह साल की उम्र में वृन्दावन चले गए. आज वह अपने भागवत कथा पाठ के लिए भारत और विदेश दोनों में प्रसिद्ध हैं.