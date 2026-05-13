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हैवान बना देवर! पहले जलाया, फिर फावड़े से काट डाला प्रेग्नेंट भाभी का शरीर, तड़पा-तड़पाकर मारा

Saharanpur Pregnant Bhabhi Murder Case: यूपी के सहारनपुर से रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक देवर ने अपनी प्रेग्नेंट भाभी की निर्मम हत्या कर दी. इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 13, 2026 2:54:36 PM IST

देवर ने भाभी की कर दी हत्या
देवर ने भाभी की कर दी हत्या


सहारनपुर जिले के नानौता कस्बे में एक इंसानिय शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. हैवान बने युवक ने अपनी ही प्रेग्नेंट भाभी की हत्या कर दी. पहले उसने फावड़ा से मारा और इसके बाद शरीर को जला डाला. इस जघन्य अपराध के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जानिए आखिर उसने क्यों की हत्या और जांच में क्या आया सामने. 

कब हुई वारदात?

सहारनपुर जिले के नानौता कस्बे के चहामंजली कोट निवासी सना नाज की उसके देवर आमिर ने बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक रविवार (10.05.2026)  शाम सना घर में अकेली थी. इसी दौरान उसका अपने देवर आमिर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि गुस्से में आकर आमिर ने फावड़े से सना के सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद भी आरोपी हाथ में फावड़ा लेकर शव के पास करीब एक घंटे तक खड़ा रहा, जिससे कोई उससे पास ना आ सके.साथ ही जानकारी में सामने आया कि मौत के वक्त मृतका 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी. हालांकि, आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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आखिर क्यों कर दी हत्या?

जानकारी में सामने आया कि सना नाज ने अपने ही घर के सामने रहने वाले युवक सलमान राव से 28 अक्तूबर 2025 को प्रेम विवाह किया था. इसके बाद से महिला का ससुराल पक्ष नाराज चल रहा था, क्योंकि ये शादी अलग बिरादरी में हुई थी. इसी वजह से उसके घर वाले नाज को ज्यााद पसंद नहीं करते थे. इसलिए हत्या के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है. 

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जांच में क्या सामने आया?

हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. इसमें सामने आया कि आरोपी ने पहले सिर पर फावड़े से तेजी से वार किया. इसके बाद उसने महिला के गले और चेहर पर भी हमला किया, जिसके निशान मिले हैं. साथ ही रिपोर्ट में जलने के भी सुराख मिले, जिससे ये अंदाज लगाया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए चूल्हे से जलाने की भी कोशिश की. पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच प्रेम विवाह, पारिवारिक विवाद और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर की जा रही है. 

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Tags: crime newsUP News
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