हैवान बना देवर! पहले जलाया, फिर फावड़े से काट डाला प्रेग्नेंट भाभी का शरीर, तड़पा-तड़पाकर मारा

सहारनपुर जिले के नानौता कस्बे में एक इंसानिय शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. हैवान बने युवक ने अपनी ही प्रेग्नेंट भाभी की हत्या कर दी. पहले उसने फावड़ा से मारा और इसके बाद शरीर को जला डाला. इस जघन्य अपराध के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जानिए आखिर उसने क्यों की हत्या और जांच में क्या आया सामने.

कब हुई वारदात?

सहारनपुर जिले के नानौता कस्बे के चहामंजली कोट निवासी सना नाज की उसके देवर आमिर ने बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक रविवार (10.05.2026) शाम सना घर में अकेली थी. इसी दौरान उसका अपने देवर आमिर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि गुस्से में आकर आमिर ने फावड़े से सना के सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद भी आरोपी हाथ में फावड़ा लेकर शव के पास करीब एक घंटे तक खड़ा रहा, जिससे कोई उससे पास ना आ सके.साथ ही जानकारी में सामने आया कि मौत के वक्त मृतका 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी. हालांकि, आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आखिर क्यों कर दी हत्या?

जानकारी में सामने आया कि सना नाज ने अपने ही घर के सामने रहने वाले युवक सलमान राव से 28 अक्तूबर 2025 को प्रेम विवाह किया था. इसके बाद से महिला का ससुराल पक्ष नाराज चल रहा था, क्योंकि ये शादी अलग बिरादरी में हुई थी. इसी वजह से उसके घर वाले नाज को ज्यााद पसंद नहीं करते थे. इसलिए हत्या के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है.

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जांच में क्या सामने आया?

हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. इसमें सामने आया कि आरोपी ने पहले सिर पर फावड़े से तेजी से वार किया. इसके बाद उसने महिला के गले और चेहर पर भी हमला किया, जिसके निशान मिले हैं. साथ ही रिपोर्ट में जलने के भी सुराख मिले, जिससे ये अंदाज लगाया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए चूल्हे से जलाने की भी कोशिश की. पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच प्रेम विवाह, पारिवारिक विवाद और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर की जा रही है.

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