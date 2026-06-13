Devar Bhabhi Illicit Relationship: देवर-भाभी का था अफेयर, घर में ही बनाते थे अनैतिक संंबंध; एक रात खुल गया सारा भेद

Devar Bhabhi Illicit Relationship: कानपुर देहात में 19 वर्षीय युवती ज्योति का शव मिलने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. शुरुआत में आत्महत्या का केस लग रहा था, लेकिन जांच में यह हत्या का मामला निकला. खुलासा हुआ है कि ज्योति ने अपनी भाभी और अपने भाई के छोटे भाई यानी देवर को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद भेद ना खुल जाए, इसलिए भाभी और देवर ने ज्योति की हत्या कर दी और इसे आत्म हत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पूरा भेद खुल गया. पुलिस ने पिता और भाई समेत पांच लोगों को नामजद किया गया है. इसमें उसकी भाभी भी शामिल है.

पूरा मामला कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र का है. पिछले दिनों सेंगूर नदी से 19 वर्षीय युवती ज्योति का बरामद हुआ था. शुरुआती तौर पर संदिग्ध मौत लग रही थी, लेकिन सख्ती से की गई पूछताछ में सारा भेद खुल गया. अब इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने ज्योति की हत्या में भाभी रेखा को गिरफ्तार कर लिया है.

देवर भाभी में थे अवैध संबंध

पुलिस की जांच में सामने आया कि भाभी रेखा और ज्योति के भाई के छोटे भाई (देवर) मिलन के अवैध संबंध थे. दोनों कई बार आपस में संबंध भी बना चुके थे. इस बीच ज्योति ने अपनी भाई और देवर को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. पुलिस के अनुसार, रेखा और मिलने के बची कथित अवैध संबंध थे. यह परिवार के सामने नहीं आ जाए इसलिए हत्या की साजिश रची गई.

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पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो घटनाक्रम में कई खामियां नजर आईं. बयान भी कुछ अजीब और संदिग्ध प्रतीत हुए. इस दौरान परिवार और गांव के लोगों से पूछताछ की गई. सख्ती से पूछताछ में भाई रेखा ने सच बोल दिया.

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ज्योति ने देख लिया था आपत्तिजनक हालत में

उसने बताया कि ज्योति ने अपनी भाभी और अपने भाई के छोटे भाई (देवर) मिलन को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. ज्योति ने मिलन के साथ मिलकर साजिश के तहत पहले तो ज्योति की हत्या फिर शव को कार में रखकर सेंगूर नदी में फेंक दिया गया, जिससे यह आत्महत्या लगे.

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बयान बदले से बढ़ा शक

वहीं, पूछताछ में रेखा और उसके देवर ने कई बार बयान बदले, जिससे पुलिस को शक हो गया. सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने कबूल किया कि उनके अवैध संबंध थे, जिसका पता ज्योति को चल गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया.

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