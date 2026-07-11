दोस्त की खूबसूरत भाभी से संबंध बनाने लगा गौरव, खबर मिलते ही शाम 8 के बाद करीबी ने कर डाला कांड!

Devar Bhabhi Illicit Affair: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में युवक गौरव की हत्या में नया मोड़ आ गया है. जांच में पुलिस के समक्ष खुलासा हुआ है कि गौरव की हत्या में उसका दोस्त भी शामिल था.यह भी पता चला है कि उसकी हत्या सुनियोजित तरीके से अवैध संबंध में की गई है. हत्या में मुख्य भूमिका निभाने वाले दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, इसमें कुछ अहम खुलासे हुए हैं, लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ भी बताने से इन्कार कर रही है.

गौरव दोस्त की भाभी से नहीं हो रहा था दूर

गौरव के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच की गई तो पुलिस को जानकारी मिली कि गौरव का अवैध संबंध अपने दोस्त की भाभी से था. वह अक्सर दोस्त की भाभी से मिलता और संबंध भी बनाता था. यह भी जानकारी जांच के दौरान सामने आई है कि गौरव के संबंध रखने वाली दोस्त की भाभी के 2 अन्य युवकों से भी संबंध थे. इसकी जानकारी गौरव के दोस्त को हो गई तो उसने गौरव को समझाया और फिर धमकाया भी, लेकिन वह नहीं मान रहा था.

गौरव को सबक सिखाने की कर ली प्लानिंग

नहीं मानने पर दोस्त ने गौरव को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली. ऐसे में पूरी प्लानिंग के तहत बृहस्पतिवार (09 जुलाई, 2026) की रात गौरव को बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी. शक के आधार और मोबाइल फोन की जांच करने पर पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर गौरव के दोस्त को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने में तीन से चार लोगों का नाम सामने आया है.

क्या कहा पिता ने

पिता राम प्रसाद का कहना है कि बेटा रोजाना सुबह से देर शाम तक दुकान पर ही रहता था. ऐसा कम ही होता था, लेकिन कभी-कभी काम अधिक होने के कारण दुकान पर ही रात को रुक जाता था. बृहस्पतिवार को वह दुकान पर ना जाकर दिन घर पर सोया.

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इसके बाद शाम को वह कुछ काम कहकर बाहर चला गया. बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे मोहल्ले के लोगों को घटनास्थल के समीप पुलिया पर बैठकर मोबाइल से बात करते हुए नजर आया था. शुक्रवार को उसकी खून से सना शव घर से करीब 200 मीटर दूर मिली.

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